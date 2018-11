Maroc: La Bourse de Casablanca clôture la semaine en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine en baisse, pénalisée par la mauvaise tenue des compartiments "Sylviculture et Papier" et "Loisirs et Hôtels".

Au terme des échanges, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,16% à 10.885,51 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cédé 0,17% à 8.844,92 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 9.749,49 points, en baisse de 0,17%, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 0,08% à 9.287,92 points, rapporte la MAP.

L'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a, quant à lui, abandonné 0,07% à 874,66 points.

La plus grande baisse au niveau sectoriel a été accusée par le compartiment "Sylviculture et Papier" (-5,74%), sous l'effet du recul du titre "Med Paper" (-5,74%).

Le compartiment "Loisirs et Hôtels" a également suivi le trend baissier de la séance, avec un repli de 3,24%, suite à la plongée du titre "Risma".

Contre la tendance, le compartiment "Chimie" a affiché la plus forte performance du Masi, portée par le résultat enregistré par le groupe "Snep" (+4,29%).

Les banques, quant à elles, ont enregistré un rebond de 0,48%, favorisé par "Attijariwafa bank" et "BCP" qui ont marqué des hausses respectives de 0,79% et 0,98%. Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint 76,51 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central et principalement par les groupes "Cosumar" (37,87 MDH) et "Itissalat Al-Maghrib" (11,59 MDH). Pour sa part, la capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 556,49 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par "Snep" (+4,29% à 510 DH), "Auto Hall" (+3,13% à 82,5 DH), "Minière Touissit" (+1,38% à 1470 DH), "PromoPharm SA" (+1,35% à 975 DH) et "Taqa Morocco" (+1,3% à 855 DH).

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par "Med Paper" (-5,74% à 20,7 DH), "Atlanta" (-5,09% à 58,56 DH), "Alliances" (-3,36% à 86DH), "Risma" (-3,24% à 170,3 DH) et "Res Dar Saada" (-3,02% à 82,01 DH).