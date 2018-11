Maroc: Oum, l'artiste qui incarne remarquablement son ART

La diva marocaine Oum était comme d'habitude la superstar du Festival international de Taragalte, festival sous les étoiles. Et cette année, elle a préféré chanter avec d'autres groupes, question de faire plaisir à ses nombreux fans, l'acclamant et la réclamant à tout moment.

Sa première prestation était avec les jeunes musiciens de Génération Taragalte, qu'elle aime et aide beaucoup, pour chanter son célèbre opus «Taragalte» dont le clip avait été tourné sur les dunes de Mhamid El Ghizlane. Quant à la deuxième performance symbolique, elle l'a réservée au magnifique chanteur malien Habib Koité. Et à chaque fois, la même euphorie, et le même enchantement gagnaient le public, dont une grande partie était composée d'étrangers.

Elle n'a pas fait que cela, puisque la superstar a animé lors de cette 9ème édition un atelier sur le Melhfa en tant que symbole vestimentaire de la femme sahraouie. Son soutien à l'Association Carpet of life l'érige en fille du village, bien-aimée et surtout respectée de toutes et de tous. Bravo Oum!