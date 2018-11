Maroc: La culture entrepreneuriale au service de la socioéconomie

7ème édition du Business Exchange Initiative

Le développement de la culture entrepreneuriale et de l'esprit d'initiative chez les jeunes constitue un vecteur de développement socioéconomique et permet d'absorber plusieurs problèmes liés au chômage, a souligné, samedi à Rabat, le président de la Jeune Chambre internationale-Maroc (JCI-Maroc), Hicham Nekkach.

Lors de la 7ème édition du "Business Exchange Initiative", organisée à l'initiative de la JCI-Maroc, M. Nekkach a mis en avant le rôle primordial des organisations non-gouvernementales dans la promotion de l'esprit entrepreneurial et dans la formation aux techniques de gestion des entreprises, en vue de sensibiliser les jeunes souhaitant se lancer dans la création d'entreprises.

"Le projet Business Exchange Initiative constitue une opportunité pour les jeunes de rencontrer des professionnels dans le domaine, avec pour objectif de leur apporter des conseils et des recommandations pour développer leurs affaires", a ajouté M. Nekkach, assurant que la prise d'initiative chez les jeunes devra se faire de manière systématique, de telle sorte qu'ils puissent acquérir une perception claire de leurs projets et de ce qu'ils veulent développer dans le futur.

Pour sa part, le chef du projet "Business Exchange Initiative" à la JCI-Maroc, Abderrahim Morjane, a souligné que ce projet a pour objectif de créer des opportunités d'affaires entre les jeunes, tout en les informant sur les potentialités dont regorge le marché du travail au Maroc, notant que cette septième édition ambitionne de mettre en relation des entrepreneurs expérimentés avec des jeunes porteurs de projets.

Organisée en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise, la 7-ème édition du Business Exchange Initiative constitue un projet phare de la JCI et prend la forme d'une série d'événements ayant pour objectif de renforcer la compétitivité des entrepreneurs, à travers la factorisation du networking, de l'expertise et des opportunités de collaboration entre les participants.

Elle vise, également, à soutenir les jeunes entrepreneurs intéressés par l'amélioration de leurs affaires et prévoit plusieurs compétitions destinées aux auto-entrepreneurs, ainsi qu'au meilleur projet évalué et confirmé par le jury de l'édition.

La JCI est une ONG internationale qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes, en leur donnant la capacité de créer du changement positif au sein de leurs communautés. A ce titre, la JCI a pour ambition d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Elle regroupe 200.000 jeunes professionnels et entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans, répartis sur plus de 110 pays à travers le monde et œuvre dans le domaine de la formation et du développement personnel et réalise plusieurs projets à impact durable pour le bien de la communauté.