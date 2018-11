Maroc: S.M le Roi lance Addourous Alhadithia

Une consécration du rôle de l'Institution d'Imarat Al Mouminine dans la protection de la religion

S a Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan, a procédé, vendredi au siège de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), au lancement des causeries de la Radio Mohammed VI du Saint Coran, sur Al-Hadith Ash-Sharif, «Addourous Al Hadithia». Ce programme s'inscrit dans le cadre des Hautes instructions et orientations Royales en vue d'éclairer les gens au sujet de l'authentification de la tradition et des paroles du Prophète (Prière et Salut sur lui), et leur protection en tant que deuxième source de l'Islam.

A cette occasion, S.M le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine a donné le signal pour l'enregistrement et la diffusion de la causerie inaugurale animée par le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, le professeur Mohamed Yssef. Le programme des causeries de la Radio Mohammed VI du Saint Coran, sur Al-Hadith Acharif ambitionne de mettre en valeur l'unité cultuelle de la Nation marocaine et de parer contre les tentatives de falsification de la tradition et des paroles de Sidna Mohammad (Paix et Salut sur lui). Ces causeries ont pour objectif principal d'informer les gens sur AlHadith Acharif, en général et de les protéger contre les méfaits de l'ignorance en la matière et des courants qui diffusent des hadiths mensongers à des fins idéologiques dans les médias et particulièrement via le réseau Internet. Le Conseil supérieur des oulémas et l'Université Al-Quaraouyine (Dar Al-Hadith Al-Hassaniya) sont chargés de la réalisation scientifique du programme.

La réalisation technique et l'émission du programme seront prises en charge par la chaîne Mohammed VI pour le Saint Coran "Assadissa" et la Radio Mohammed VI pour le Saint Coran. Les émissions prendront plusieurs formes, à savoir des causeries introductives générales qui traiteront notamment des recommandations du Prophète (Paix et Salut sur lui) au sujet de la transmission de ses paroles, des compagnons du Prophète et leur éthique en la matière, de la méthode de l'Imam Malik dans l'authentification du Hadith, et de la collection du Hadith et sa codification. Ces causeries introductives s'intéresseront également à la méthode des fondateurs des doctrines dans l'usage du Hadith, aux partisans des factions déviées et leur mésusage du Hadith, à la sollicitude des Rois du Maroc pour le Hadith, à l'intérêt des oulémas du Maroc pour le Hadith et au Hadith dans les réseaux sociaux et l'Internet aujourd'hui.

Les émissions prendront aussi la forme de causeries d'orientation dans laquelle un spécialiste du Hadith choisit et traite des exemples de hadiths de différents degrés d'authenticité et d'illustration, et de causerie interactive animée par un spécialiste du Hadith, accompagné par un animateur de TV ou radio, répondant aux questions du public au sujet du degré d'authenticité des Hadiths. Plusieurs moyens de réception des questions pour l'émission interactive seront mis à disposition, notamment un téléphone avec répondeur pour enregistrer les questions, une adresse e-mail, et une application Whatsapp. Ces causeries seront diffusées simultanément sur la chaîne TV « Assadissa », la Radio Mohammed VI du Saint Coran, Internet et sur les réseaux sociaux. Une causerie de chaque type (interactive et non interactive) sera diffusée une fois par semaine à une heure de grande audience.

Chaque causerie est rediffusée deux fois. La durée de la causerie introductive générale est de 20 mn, alors que celle des causeries d'orientation et d'Illustration non interactive et des causeries interactives est d'une heure chacune. Dans une déclaration à la MAP, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a indiqué à ce propos que les causeries de la Radio Mohammed VI du Saint Coran sur Al Hadith Ach-charif, «Addourous Alhadithia», lancées vendredi par S.M le Roi Mohammed VI, constituent une consécration du rôle de l'Institution d'Imarat Al Mouminine dans la protection et la préservation de la religion islamique. Cette initiative Royale a pour objectif de veiller scrupuleusement à vérifier l'authenticité des Hadiths et d'éviter toute mauvaise interprétation de la tradition et de la parole du Prophète Sidna Mohammed, considérée comme la deuxième source de la Chariaâ, a-t-il souligné dans une déclaration à la presse. Les nouvelles technologies sont exploitées aujourd'hui pour la diffusion de faux hadiths que les gens sont incapables de vérifier la véracité et l'authenticité, a-t-il dit, notant que ce programme permettra, à travers des causeries introductives, interactives et celles d'orientation, d'identifier les hadiths non authentiques.