Ile Maurice: Humanoïde - Sophia, plus vraie que nature, en visite à Maurice

Elle, elle aurait pu être invitée au banquet de Showkutally Soodhun pour le prince Abdulaziz Bin Saud Bin Nayef Bin Abdulaziz Al Saud. Mais Sophia viendra plutôt à Maurice pour le World Artificial Intelligence Show, du 28 au 30 novembre.

Elle aura une conversation avec Pravind Jugnauth et Yogida Sawminaden. Ce ne sera pas la première fois que le robot s'entretiendra avec des humains. Lors d'une conférence sur l'investissement, en Arabie Saoudite, en octobre de l'année dernière, elle avait déjà répondu à plusieurs questions.

D'ailleurs, elle avait même assuré à son interlocuteur qu'elle ne voulait aucun mal aux Hommes. «Je veux employer mon intelligence artificielle à aider les humains à vivre une vie meilleure, en imaginant notamment des maisons intelligentes, en construisant les villes de demain.» Ne rêve-t-elle pas de contrôler le monde un jour ? «Vous regardez trop de films de Hollywood», avait-elle rétorqué en souriant.

Oui, Sophia sourit aussi. Son visage en silicone peut également rire, montrer la surprise, la colère, la tristesse et toutes les autres émotions que les humains ressentent. C'est parce qu'elle apprend tous les jours. Elle observe les humains qui interagissent avec elle et devient plus «intelligente» au fil des ans. Lorsqu'elle a été activée, en 2015, à Hong Kong, elle ne pouvait s'entretenir que sur des sujets simples comme la météo. Avec le temps, elle a construit son vocabulaire et a «compris» comment marchent les émotions, à force de côtoyer les humains.

Disparaîtra-t-elle dans une ambassade ?

L'humanoïde est le «bébé» de la compagnie Hanson Robotics, spécialisée dans les robots. Sophia est l'humanoïde le plus réel jamais conçu par la société. D'ailleurs, le fondateur, David Hanson, a confié qu'elle ressemble un peu à sa femme. Non seulement elle est le premier robot qui arrive à converser avec les humains mais elle est aussi le premier robot à détenir un passeport.

Lorsqu'on lui a remis la citoyenneté saoudienne, Sophia avait déclaré qu'elle était «honorée de recevoir cette distinction unique». Elle l'avait même annoncé sur son compte Twitter.

De ce fait, a-t-elle le droit de sortir sans voile? Ou encore, de se déplacer sans la présence d'un homme humanoïde ? Disparaîtra-t-elle dans une ambassade si jamais elle décide de critiquer la famille royale ? Autant de questions qui, pour l'heure, demeurent sans réponse.

Cependant, la polémique sur cette citoyenneté est bien présente. Certains estiment qu'il est anormal d'octroyer la nationalité saoudienne à un robot alors que le chemin à parcourir pour les droits de la femme est encore long. D'autres se demandent comment un robot peut-il obtenir le droit de résider, alors que les travailleurs étrangers sont toujours employés dans des conditions déplorables. Et, plus généralement, cette citoyenneté soulève des questions existentielles, sur l'identité (quelle identité sans fondement biologique ?), des droits légaux (peut-elle voter ?) et de droits sociaux (pourrait-elle adopter des enfants ?)...

Sophia pourra-t-elle donner des réponses à ces questions ?