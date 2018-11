Ile Maurice: Drogue sur les hors-bords - Qui nous mène en bateau ?

Elle a 26 ans, fête Eid et Divali et compte nommer son enfant Christian ou Marie. Elle s'appelle Zafreen… Plus »

«Nous travaillons sur l'élaboration de l'Automatic Identification System», confie une source à la Tourism Authority. Ce système de monitorage, déjà installé sur les navires, sera désormais exigé pour les bateaux de plaisance. Cette mesure a été annoncée lors de la présentation du Budget, le 14 juin. Objectif : renforcer la sécurité en mer et repérer les activités de toutes ces petites embarcations. D'après notre interlocutrice, la Tourism Authority se penche sur ce projet en collaboration avec les ministères du Tourisme, de la Technologie et de la Pêche, ainsi que le bureau du Premier ministre.

Néanmoins, certains passent entre les mailles du filet pour «d'autres trafics». «Malheureusement, notre problème n'est pas juste ce qui entre et sort de nos lagons. Il n'y a guère de contrôle», confie l'ancien ministre. Il critique également le manque d'équipements comme les hélicoptères, avions et bateaux, ainsi que de personnel de contrôle. Idem pour les vérifications qui semblent être aléatoires. D'autant que l'axe régional avec La Réunion, Madagascar et les régions avoisinantes se décuple, au vue des saisies de drogue. «Notre territoire semble être devenu une porte ouverte.»

Selon la représentante de la Tourism Authority, tout opérateur de bateau de plaisance doit détenir un permis pour assurer des sorties en mer. «Nous avons deux catégories de permis. Par exemple, la licence B permet de naviguer jusqu'à une distance de 12 miles nautiques et celle de la catégorie C est restreinte à 24 miles nautiques», confie Tommy Lamarque, skipper.

