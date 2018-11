Tunisie: Un premier tour sans surprises

Cela dit, les règles du jeu sont ainsi faites et la logique fut respectée au terme de la première phase du championnat. Un premier tour sans surprises, puisque les ténors de la compétition se sont qualifiés à la phase de la course au titre.

Le Sporting de Moknine a sauvé la face en dépit d'une mauvaise entame de saison. Par ailleurs, les Mokninois ont été chanceux en se trouvant en phase de play-off, même s'ils ont achevé la première phase sur une fausse note, en concédant la défaite devant l'Etoile du Sahel (29-20). Ils ont intérêt à voir leur copie au play-off lors duquel le niveau sera beaucoup plus élevé. Lors de la deuxième moitié du championnat, les erreurs se payeront cash.

L'ESS et l'EST en roue libre

Le champion de Tunisie en titre, l'Etoile Sportive du Sahel, n'a pas eu donc de difficultés à s'imposer à domicile devant le Sporting de Moknine. Idem pour le détenteur de la Coupe de Tunisie, l'Espérance Sportive de Tunis, qui a remporté une large victoire à la salle Zouaoui face au CHB Jammel sur le score sans appel de 45-20.

Outre l'Etoile du Sahel et l'Espérance de Tunis, on retrouvera également à la phase du play-off le SC Moknine, le Club Africain, Jendouba Sport, EM Mahdia, le CS Sakiet Ezzit et le CHB Jammel.

Les clubs de la JS Chihia, l'US Témimienne, l'AS Téboulba, le CS Hiboun, l'AS Hammamet, la JS Kairouanaise, le CS Hilalien et l'EBS Béni Khiar disputeront, quant à eux, le play-out.

Notons enfin qu'au terme du play-off, les quatre premiers disputeront les demi-finales, alors que les quatre autres, ainsi que les clubs ayant assuré leur maintien disputeront la coupe de la Ligue.

Résultats 6e et dernière journée de la première phase

Groupe A

ES Sahel-SC Moknine : 29-20

US Témimienne-JS Chihia : 23-20

Classement

Pts J

1- ES Sahel 18 6

.- SC Moknine 10 6

.- JS Chihia 10 6

.- USTémimienne 10 6

Groupe B

Club Africain-AS Téboulba : 38-15

CS Hiboun-Jendouba Sport : 16-23

Classement

Pt J

1- Club Africain 16 6

.- Jendouba Sport 16 6

3- AS Téboulba 10 6

4- CS Hiboun 6 6

Groupe C

EM Mahdia-CS Sakiet Ezzit : 23-22

JS Kairounaise-AS Hammamet : 20-22

Classement

Pts J

1- EM Mahdia 17 6

2- CS Sakiet Ezzit 14 6

3- AS Hammamet 11 6

4- JS Kairouanaise 5 6

Groupe D

CS Hilalien-EBS Béni Khiar : 26-25

ES Tunis-CHB Jammel : 45-20

Classement

Pts J

1- Espérance ST 18 6

2- CHB Jammel 12 6

3- CS Hilalien 11 6

4- EBS Béni Khiar 7 6