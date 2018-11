Tunisie: Un nouveau président, de nouvelles ambitions

Le nouveau président aghlabide a mené une courte campagne électorale ciblant les points chers aux supporters et adhérents du club. Prônant un programme à quatre axes clairs et facilement accessibles, Memni a su s'attirer la sympathie du public aghlabide en promettant à tous, écoute, collaboration et collégialité.

Fidèle aux symboles

Le nouveau président a saisi que, pour s'entourer de toutes les garanties, il faut absolument «courtiser» les incontournables symboles du club. Il n'omet pas de se rendre les principaux donateurs et les anciens présidents de la Chabiba toutes générations confondues. Au lendemain de son élection à la tête de la JSK, plusieurs interrogations furent de partout pour voir l'application de la stratégie du travail du comité directeur. En effet, le président du club s'est montré collégial. La désignation des différents responsables des sections du club ne fut pas réduite aux membres de la liste candidate. Des personnalités de la région et des anciens dirigeants ont été incorporés, comme Sahbi Kalaï et Mustapha Touili.

Le nouveau président de la JSK affirme qu'il n'accaparera pas le pouvoir. Il est pour un travail collégial privilégiant la concertation avant toute prise de décision. Il explique : «Tous les proches du club peuvent intervenir pour participer à notre travail de reconstruction administrative. Personne ne sera exclu, même les membres des autres listes candidates dans les dernières élections. J'œuvrerais à ce que la responsabilité collective soit agissante. Nous avons besoin de consolider les ressources budgétaires du club par des ressources stables. Nous devons convaincre les donateurs d'augmenter leurs dons en faveur du club. C'est tout un chantier qui nous attend».

Il y parviendra, sommes-nous tentés de croire, tant les mentors sont disponibles autour de lui et en nombre suffisant.

En revanche, les dirigeants aghlabides ne doivent pas oublier l'héritage de leurs prédécesseurs. Ils doivent garder les pieds sur terre pour retrouver de l'ordre dans un club divisé par les compromis et l'indiscipline.