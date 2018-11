Madagascar: Des électeurs méfiants à l'égard des trois principaux candidats

Ce lundi 5 novembre est le dernier jour de campagne avant l'élection présidentielle de mercredi. Plusieurs candidats ont tenu leur dernier meeting ce week-end.

Notamment les trois poids lourds de la politique malgache, les ex-présidents Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina. Mais s'ils dominent la campagne, les médias, les affichages dans la rue, ils ne convainquent pas tout le monde pour autant.

Devant le meeting politique d'un des trois principaux candidats, des taxis attendent. Parmi eux, Har, 35 ans, est au volant d'une 4L - qui a plus de 30 ans et est rouillée de toute part.

Il travaille quasiment tous les jours, pour gagner environ huit euros par jour. C'est bien plus que la majorité des gens, admet-il, mais son niveau de vie n'a cessé de baisser.

Il est catégorique : il ne votera pas pour l'un de ces trois candidats. « Ils ont tous les trois dirigé le pays et ils ont échoué. Voilà pourquoi je ne les aime pas. Madagascar a besoin de quelqu'un de nouveau, d'un nouveau visage. Depuis que le trois se sont succédé, ma vie est devenue de plus en plus dure. »

Un peu plus loin Garijo, comptable et tout aussi méfiant. Ces trois, dit-il, n'ont rien fait pour le pays, et ne pensent qu'à eux. « Ces trois candidats ne me sont plus guère favorables pour notre pays, parce qu'ils étaient déjà là et notre pays est toujours comme ça...

Nous sommes toujours pauvres. Mieux vaut ne pas élire les trois. Mieux vaut un autre candidat. Si c'est un de ces trois candidats qui est élu, il y aura du grabuge. »

Du grabuge, ajoute-t-il, car si l'un d'eux est élu, « les deux autres ne l'accepteront pas et le pays sera à nouveau en crise ». Un sentiment partagé par de nombreux Malgaches.