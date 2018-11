Cote d'Ivoire: Commerce international - Le pays à l'assaut de la Chine

Le FC San Pedro a enfoncé davantage les Jaune et noir qui ont enregistré leur 5e défaite de la… Plus »

Cette organisation permettra le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les pays et régions du monde. Ce qui offrira de nouvelles opportunités à tous les pays d'étendre leur exportation vers la Chine.

L'organisation de cette 1ère édition constitue une initiative importante du gouvernement chinois qui soutient la libéralisation des échanges commerciaux et la mondialisation économique, en plus d'œuvrer à l'ouverture du marché chinois vers le monde.

L'exposition entreprises et business, sera composée d'une section du commerce des biens et d'une autre section du commerce des services.

Pour cette 1ère édition, il est question de deux expositions dont l'exposition générale de l'investissement du commerce national et l'exposition-entreprises et business. Dans le cadre de l'exposition générale de l'investissement du commerce national, les pays concernés montreront leurs situations de développement d'investissement et du commerce.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (Pme), Souleymane Diarrassouba conduit une délégation ivoirienne, à Shanghai en Chine pour la 1ère édition de l'Exposition internationale d'exportation qui se tient du 1er au 11 novembre 2018.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.