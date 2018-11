Soudan: Al-Fula reçois les enveloppes d'offres pour l'électricité

Al-Tom a révélé que la stratégie du ministère ciblait la connexion de tous les États du Soudan au réseau national de l'électricité, en particulier les États du Darfour, ce qui promet d'achever la station d'électricité d'Abu Zabad à la fin de cette année en plus de la poursuite des travaux dans les stations de Babanousa et Adela.

Le ministre d'Etat au ministère des ressources en eau, l'irrigation et l'électricité, Ibrahim Hamad Al-Tom a affirmé que la station d'électricité Al-Fula créerait un grand mouvement dans la production et la productivité en raison de la disponibilité des ressources dans l'Etat de l'Ouest-Kordofan, décrivant la réception des enveloppes d'appel d'offres comme une étape importante.

La station d'électricité Al-Fula est entrée dans l'étape de mise en œuvre, dimanche par la réception des enveloppes d'appel d'offres par l'application de six sociétés, dont US General Electric, Harbin et Orjaina de la Chine et le Shellik turc et Sociétés Assauer ainsi que le groupe international CBI.

