Soudan: Jaber - La sécheresse et la désertification sont des défis de l'action environnementale

Le membre de haut conseil de l'environnement, Aboud Jaber Saeed a souligné la préoccupation de l'État à trouver des solutions à tous les problèmes et obstacles entrave le travail environnemental dans le pays.

C'était lorsqu'il a rencontré la délégation d'Al-Qitaina, Etat du Nil Blanc.

Jaber a déclaré que le phénomène de la sécheresse et de la désertification est l'un des défis auxquels est confronté le travail environnemental du pays.

Il a confirmé que l'État a déployé plus des efforts pour lutter contre la désertification et aux questions de dégradation des terres en coopération avec les organisations régionales et internationales africaines et arabes, en particulier les pays Sahélo-Sahara et la corne de l'Afrique.

Jaber a noté que la réduction de l'empiètement du désert est essentielle à la réalisation d'un développement durable, ajoutant qu'il vient avec l'agriculture d'arbre, de forêt et augmenter des espaces verts, appréciant les efforts faits par le gouvernement et les agences nationales en coopération avec les organisations internationales et les organisations de la société civile pour empêcher ses effets négatifs.

Le ministre a expliqué l'importance de la création d'un observatoire pour surveiller la sécheresse et la désertification et la nécessité de fournir des services à la région et aux pays du Sahélo-Sahara par la création d'une barrière de végétation qui aide à stopper l'empiètement du sable et contribue à la conservation de la biodiversité et à la lutte contre la pauvreté.