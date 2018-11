Cote d'Ivoire: Ligue1 (9e journée) - L'Asec totalement sonné

Le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat participera à une série de rencontres… Plus »

Le nouvel entrant du Fc San Pedro profite de l'offrande pour adresser une frappe sèche à Cissé Abdoul Karim (2-1, 84e). Un but qui assomme totalement les Mimos qui encaisseront un autre but, dans les ultimes minutes. Œuvre du même Anicet Konan (92e, 3-1).

La solidarité et la volonté affichées par Badié Gbagnon et ses coéquipiers leur permet de revenir dans la partie à la 78e grâce à Diomandé Ahmed Hervé. Mais ils payeront la débauche d'énergie pour revenir dans la partie.

Dimanche, face au club venu de la cité portuaire, Amani Yao et ses joueurs espéraient mettre fin à la série noire. Ils ont entamé le match avec beaucoup d'envie et d'engagement. Notamment par une occupation rationnelle du terrain.

