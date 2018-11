Maroc/Tunisie: Tournoi UNAF U15 Tunis 2018 - Nul blanc entre le Maroc et la Tunisie

Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Egypte s'est élevé à plus de 505… Plus »

Les buts ont été inscrits pour Al Ahly par Walid Seliman (34 sp, 77 sp) et Amr Soulia (58) et pour l'Espérance ST par Youssef Belaili (63 sp).

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné les deux Marocaines Bouchra Karboubi (arbitre du centre) et Fatiha Jarmoumi (arbitre assistante) parmi le corps arbitral désigné pour officier les matchs de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN Ghana 2018).

Dans le cadre de cette participation, l'entraîneur de l'équipe nationale Mark Wotte a convoqué vingt joueurs : Mohammed Nissioui, Mokhtar Fretes, Ismail Bennani, Oussama Dahr, Omar Nefah, Yassir Chakir, El Mehdi Maouhoub (FUS de Rabat), Othmane Laghbib, Mohamed Bounkite, Anas Nanah, Othmane Chraibi, Mohammed Amine Sahel, Mohamed Radid, Ahmed Harboul (Académie Mohammed VI), Ali El Hamdaoui et Mkhair Anas (KAC de Kénitra), Yassine Ait Kassi (AS FAR), Najeh Kaiss (Paris Saint-Germain/FRA), Mohamed El Hallouli (Wydad Athletic Club) et Iliass Akhomach (FC Barcelone/ESP).

Dans l'autre match, la sélection algérienne a dominé son homologue libyenne (4-0) grâce à un doublé de Adel Boulbina (28 sp, 50) et aux buts de Hamadi Abdellaoui (35) et Mohamed Rayen Kaceum (38).

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.