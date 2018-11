Maroc: Rkia Derham - Les provinces du Sud offrent un climat d'investissement très attractif

La secrétaire d'Etat au Commerce a, en outre, fait observer que la région de Laâyoune Sakia-El Hamra s'est inscrite pleinement dans le chantier de la régionalisation avancée qui constitue un cadre institutionnel pour le nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, notant que pour accélérer la mise en œuvre de ce chantier, le gouvernement accorde une grande importance au processus de déconcentration administrative et s'emploie à garantir toutes les conditions nécessaires pour l'exécution des politiques publiques au niveau territorial suivant une approche globale et intégrée.

Il importe pour le Maroc et la France de valoriser les atouts que recèle cette région en multipliant les efforts pour développer le volume des investissements des entreprises des deux pays et réaliser les objectifs des programmes régionaux de développement, a-t-elle insisté.

Les régions du sud du Maroc ont connu une évolution notable sous l'impulsion de S.M le Roi Mohammed VI et un bond qualitatif à la faveur du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par le Souverain, a souligné Rkia Derham lors du Forum d'affaires Maroc-France qui se tient du 2 au 4 novembre à Laâyoune. Elle a relevé à cette occasion, que la région de Laâyoune Sakia-El Hamra, de par sa position géographique stratégique en tant que porte d'entrée vers l'Afrique, ses ressources naturelles, ses infrastructures, et son plan de développement régional 2017-2022, constitue un espace économique qui présente de multiples opportunités d'investissement et d'affaires et offre des potentialités de développement très prometteuses qu'il convient de mettre à contribution et d'en tirer le meilleur parti.

Les provinces du Sud du Royaume offrent un climat d'investissement et d'affaires très attractif grâce à une forte volonté politique qui vise à en faire un exemple de développement régional et durable, a indiqué, samedi à Laâyoune, la secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham.

