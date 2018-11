Maroc: Cinquième édition des Tangier Logistics Days - La chaîne logistique à l'heure de la transformation digitale

Plus de 350 opérateurs de la communauté logistique se sont donné rendez-vous, vendredi au Tanger-Med Port Center, pour débattre de l'impact de la digitalisation sur tous les maillons de la chaîne de valeur de la supply chain, à l'occasion de la 5ème édition des Tangier Logistics Days.

Placée sous le thème "Digital Supply Chain: les maillons réinventés", cette édition est orientée autour d'un sujet stratégique et d'actualité, dont les évolutions sont de nature à bouleverser les business modèles, l'environnement concurrentiel, les organisations et leur fonctionnement, les métiers et les modes de travail.

En effet, un profond changement de paradigme touche la chaine logistique dans son ensemble à l'ère de la transformation digitale, l'objectif principal étant de rester compétitif.

Dans la vague de transformation actuelle, la digitalisation n'a pas seulement amélioré une partie mais bien tous les maillons de la chaîne logistique, à travers une meilleure connaissance des besoins des clients, une meilleure planification et organisation de la production, la gestion du transport multiflux, les nouvelles technologies de l'intra-logistique et les innovations surprenantes de la livraison last mile.

"La force de la chaîne logistique représente la force de la digitalisation de son maillon le plus faible, puisque cette disruption qui existe aujourd'hui dans le monde est devenue une nécessité", a indiqué le directeur du port Tanger-Med passagers et rouliers, Hassan Abkari, dans une déclaration à la MAP.

"Il ne s'agit plus d'une option ou d'un choix pour les opérateurs marocains, mais d'une exigence en vue d'accompagner le développement, améliorer la qualité des services et mieux répondre aux exigences des clients, aussi bien au niveau de la production que de la distribution et du last mile", a-t-il expliqué.

D'autre part, M. Abkari a fait savoir que Tangier Logistics Days se veut être une plateforme internationale de rencontres et d'e changes techniques entre opérateurs marocains et étrangers, aussi bien ceux opérant dans le secteur de la logistique que dans la production, précisant que l'intérêt technique des sujets abordés et la capacité d'interagir avec des opérateurs de premier niveau et des experts de renom attirent beaucoup d'opérateurs marocains pour tirer profit de ce savoir-faire.

Organisé par Tanger-Med, ce rendez-vous biannuel réunit de nombreux acteurs de la communauté logistique, dont des professionnels de la logistique, des industriels, des distributeurs, des responsables d'institutions ou d'organismes financiers, pour débattre des grandes problématiques et sujets de réflexion sur le futur de la supply Chain. Cette journée a été animée par des experts et des professionnels internationaux de haut niveau qui se sont attardés sur les grandes caractéristiques de la révolution digitale et les innovations les plus pertinentes maillon par maillon, tout en se projetant vers ce que sera la supply chain de demain.

Outre une conférence plénière sous le thème "De la supply à la demand chain", cinq sessions étaient au menu de cette journée: "Comment le digital répond aux besoins des clients?", "Gérer la production, quid de l'industrie 4.0?", "Gérer le transport à l'ère du digital", "Les nouvelles technologies de l'intra-logistique" et "Le last mile est-il la dernière frontière de la logistique?".