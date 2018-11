Maroc: Participation d'Abdelkrim Benatiq aux travaux de la commission africaine chargée de la migration, des réfugiés et des demandeurs d'asile

Malabo, capitale de la Guinée Equatoriale, a abrité les 2 et 3 novembre courant, les travaux de la commission technique chargée de la migration, des réfugiés et des demandeurs d'asile, en session extraordinaire sur un sujet sensible et important, à savoir la lutte contre l'apatridie et l'exil forcé en Afrique.

Cette réunion a été marquée par la participation du ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, qui était accompagné de l'ambassadeur du Royaume à Malabo, des cadres du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que des représentants des institutions concernées par les questions en débat.

Lors de la séance inaugurale, le président de la République de Guinée Equatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, a prononcé une importante allocution à l'occasion de cette session.

Il convient de rappeler que la commission des experts s'est penchée, trois jours auparavant, sur un ensemble de questions telles que les caractéristiques, la production et l'émission du passeport africain et celles se rapportant au projet annexé à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui définit les modalités du droit à la nationalité et la lutte contre l'apatridie en Afrique.

Sous la rubrique «Derniers développements», le président de la réunion des experts a présenté des informations exhaustives sur l'Agence humanitaire de l'Union africaine.

Lors de cette session extraordinaire, la délégation marocaine a contribué fortement à l'élaboration des recommandations finales en vue d'être en adéquation avec les références juridiques et de souveraineté ainsi qu'avec les intérêts du Maroc. Toutes les observations de la délégation marocaine ont été retenues.

Abdelkrim Benatiq a également présenté un exposé sur le Forum mondial de la migration et du développent qui aura lieu du 5 au 7 décembre à Marrakech, ainsi que sur la Charte mondiale pour une migration sécurisée, organisée et systématique (initiée par l'ONU) qui se déroulera aussi dans la ville ocre du 10 au 11 décembre prochain.

Une invitation a été adressée par Abdelkrim Benatiq aux délégations africaines et l'accent a été mis sur la nécessité de préparer les prochaines rencontres collectivement et de manière sérieuse, en vue de défendre une vision africaine unifiée sur les problèmes de la migration. Une recommandation a été formulée afin d'intégrer ce point lors de cette session.

En marge de la rencontre de Malabo, Abdelkrim Benatiq a rencontré de hauts responsables et des ministres africains et ses entretiens ont porté sur le rôle joué par S.M le Roi et l'adoption par le Royaume d'une nouvelle politique de migration et d'asile.

Les participants à ces rencontres ont fait part de leur attachement aux initiatives marocaines visant le développement du continent via une coopération afro-africaine dans tous les domaines.