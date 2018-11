Algérie: Football / Ligue 1 Mobilis (13e J) USMA - JSK éclipse tout

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi effectuera lundi une visite de travail au Japon à la… Plus »

Le CS Constantine (8e, 14 pts) peine toujours à confirmer son statut de champion d'Algérie. Battu jeudi dernier en Supercoupe par l'USM Bel-Abbès (1-0) à l'ultime seconde de la partie sur penalty, le club de l'Est croisera le fer chez lui avec le MC Oran (5e, 16 pts), auteur d'une victoire convaincante à la maison face au DRB Tadjenanet (3-1). Le CSC aura besoin d'un succès pour se relever et surtout se racheter auprès de son public.

Alger — Le choc entre le leader, l'USM Alger et son dauphin, la JS Kabylie, constituera l'attraction de la 13e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue lundi et mardi et qui sera marquée également par le derby des hauts-plateaux CABB Arréridj - ES Sétif.

