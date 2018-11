Algérie: Livraison du projet de réaménagement du square Port Saïd fin novembre en cours

Alger — Le président de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Alger Centre, Abdelhakim Bettache a annoncé dimanche, que le square Port Saïd, datant de l'époque coloniale et situé entre la Basse Casbah et Alger Centre, sera rouvert au public fin novembre en cours, après finalisation des travaux de réaménagement, lancés en février 2017.

Le square Port Saïd, site historique stratégique, qui connaît depuis février 2017, des travaux de réaménagement et de restauration, sera rouvert au public fin novembre en cours, a indiqué M. Bettache dans une déclaration à la presse, ajoutant que lors de ces travaux, des matériaux authentiques utilisés à l'époque coloniale avaient été utilisés, pour redonner à cette placette son lustre d'antan, tout en maintenant le kiosque à musique du square, l'un des éléments architecturaux caractérisant ce lieu.

Le taux d'avancement des travaux, en nette progression, est de 95%, a-t-il précisé, soulignant que cette opération inclut le tissu urbain avoisinant au square, en vue d'assurer davantage de cohérence et d'harmonie, outre la partie jouxtant l'entrée principale du Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi et les anciennes bâtisses proches de cette placette, au nombre de 9.

L'opération de réaménagement à laquelle a été consacrée une enveloppe financière de 19 milliards de centimes, s'inscrit dans le cadre du plan de développement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger (2015-2035), pour l'ériger en espace de proximité au profit des familles algéroises et de ses visiteurs, en y assurant la sécurité, l'hygiène et les loisirs.

Concernant les raisons du retard accusé dans la livraison de ce projet, le président de l'APC d'Alger Centre a dit que c'était "par souci d'assurer un aménagement de haute qualité, puisque la première étude du bureau Ofares n'avait pas respecté les aspects techniques et l'importance historique du site, classé au patrimoine protégé de la Casbah. En dépit du lancement des travaux préliminaires, ces derniers ont été arrêtés puis relancés sous la supervision et avec le partenariat des services du ministère de la Culture spécialisés dans la restauration.

Dans ce cadre, le budget alloué à l'aménagement du square Port Saïd, aux 9 bâtisses adjacentes et à la façade du TNA, incluant les travaux de rénovation des trottoirs et d'éclairage, s'élève à 19 milliards de centimes.

Evoquant l'aménagement par la commune d'Alger Centre de 7 jardins dans le cadre de l'embellissement d'Alger dont les jardins Sofia, Khemisti, Beyrouth et Tifariti, rouverts au public et abritant divers loisirs et activités culturelles, le même responsable a fait savoir que le Jardin de la Liberté (Parc de Galland), a été choisi récemment par une organisation mondiale des jardins pour la réalisation d'une statue, comme présent offert au président de la République, dans le cadre de la manifestation "Vivre ensemble en paix".

"En vue d'attirer un grand nombre de touristes, le square Port Saïd abritera différentes activités culturelles et artistiques" au niveau du kiosque à musique, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Bettache a indiqué qu'il sera procédé à l'installation de bustes en bronze à l'effigie de personnalités du 7ème art à l'image de Abdelkader Alloula, Mohamed Boudia, Kelthoum et Azzedine Medjoubi, au niveau de la façade principale du TNA, en hommage à ces figures ayant contribué grandement au développement de l'art en Algérie.