Algérie: PLF 2019 - Affectation de 100 milliards de dinars aux plans communaux de développement

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé dimanche à Alger, l'affectation, dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2019, "d'une enveloppe de 100 milliards de dinars algériens aux plans communaux de développement (PCD)" pour permettre aux communes de répondre aux besoins des citoyens et de prendre en charge les projets de développement de proximité.

"Une enveloppe de 100 milliards de dinars a été allouée aux plans communaux de développement (PCD), ce qui reflète la forte volonté des autorités et leur détermination à poursuivre l'appui de la commune en vue de réaliser un développement local réel et global et lui permettre de répondre aux besoins directes des citoyens et de prendre en charge les projets locaux de proximité", dont les projets d'approvisionnement en eau potable (AEP), d'assainissement et de désenclavement", a précisé M. Bedoui lors de la présentation d'un exposé devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le budget de son secteur, dans le cadre du PLF 2019, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.

A ce propos, le ministre a indiqué que la répartition de ces affectations aux communes s'opère "en concertation" dans le cadre d'une commission entre les ministères des Finances et de l'Intérieur sur la base de "critères objectifs et d'indicateurs démographiques, géographiques et financiers" afin de concilier entre les besoins exprimés et les moyens financiers disponibles.

"Le volume des affectations accordées aux Collectivités locales à travers la Caisse de solidarité et de garantie des Collectivités locales connaîtra une baisse sensible", a fait savoir M. Bedoui précisant que cette Caisse consacrera durant 2019 "des aides au fonctionnement, à l'équipement et à l'investissement" en faveur des collectivités locales.

Il a ajouté que la Caisse de solidarité et de garantie des Collectivités locales poursuivra ses efforts pour l'accompagnement du nouveau rôle économique des Collectivités locales à travers "l'affectation d'une enveloppe financière sous forme de prêts relais temporaires destinés au financement des projets générateurs de revenus".

L'élaboration du budget du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 2019 a favorisé plusieurs axes dont "la rationalisation des dépenses et une plus grande maîtrise de l'affectation des ressources", outre la mise en place de la stratégie de modernisation de l'administration et d'un programme de formation global au profit des cadres et fonctionnaires locaux et centraux ainsi que des élus locaux, a-t-il fait savoir.

Le ministre a cité également la poursuite des mesures d'amélioration du service public, l'accélération de la cadence de réalisation des projets et la priorisation de l'inscription de nouveaux programmes au profit des wilayas déléguées, du développement des zones frontalières et de la prise en charge optimales des risques.

Concernant le budget de fonctionnement de son secteur, M. Bedoui a fait état d'"une baisse de 3.34% par rapport à 2018" avec de légères hausses pour certains services, à l'image de la Direction générale de la Sûreté nationale (1.98 %) et la Protection civile (0.46 %), tandis que le budget. Cependant, le budget de la Direction générale des télécommunications et des liaisons a augmenté de 9.27 %.

"Le nombre des postes budgétaires proposés pour 2019 s'élève à 420033 dont 379329 permanents et 40704 contractuels" (Bedoui)

S'agissant du budget d'équipement, le ministre a indiqué que "la priorité a été accordée" au parachèvement des projets en cours de réalisation tel qu'ils ont été approuvés, et ce dans le cadre du "respect des orientations du Gouvernement portant plafonnement des dépenses pour la maîtrise de la dépense publique encadrée à moyen terme 2018-2020".

Le budget d'équipement prévoit au niveau central "17 nouvelles opérations pour une enveloppe de 9.999 millions de dinars ainsi que la réévaluation de 17 opérations".

Par ailleurs, le ministre a ajouté que ses Services ont adopté "six dispositions législatives proposées" dans le but de "réadapter" certaines taxes fiscales, dont "le paiement d'un montant de 1500 DA au titre de droits de timbre sur le visa de prolongation de séjour en Algérie pour les ressortissants en situation régulière, valable pour une durée de 16 à 30 jours, contre 1800DA pour le visa de prolongation de 31 à 45 jours".

Les Collectivités locales ont été "autorisées" à octroyer des aides à d'autres Collectivités locales et l'orientation de la taxe sur les pneus neufs importés au profit de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales au lieu du budget des communes.