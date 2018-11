Algérie: Evaluation de la saison estivale 2018 - Le ministère de l'Intérieur lance un questionnaire en ligne

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi effectuera lundi une visite de travail au Japon à la… Plus »

Ce questionnaire permettra d'évaluer objectivement la saison estivale passée, définir les éventuelles insuffisances et s'atteler à les corriger à travers le plan d'action de préparation de la prochaine saison élaboré par ladite commission, et ce pour promouvoir les prestations.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre "d'une approche participative à travers laquelle la commission nationale multisectorielle chargée de gestion de la saison estivale, vise à associer les citoyens en leur permettant d'émettre leurs avis et observations sur l'organisation de la dernière saison estivale et les multiples mesures prises par cette commission sous l'égide du ministère".

"Dans le cadre de l'évaluation de la saison estivale 2018 (15 juin-30 septembre), le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire annonce le lancement d'un questionnaire en ligne sur son site "www.interieur.gov.dz" et sa page Facebook, appelant les citoyens établis en Algérie ou à l'étranger à y participer en répondant aux différentes questions", précise un communiqué du ministère.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.