Algérie: JM 2021 à Oran - Installation de Mohamed El Morro comme DG de la 19e édition

"Par rapport aux stades de Tizi Ouzou, Baraki et Douera (Alger), celui d'Oran avance très bien et devra être livré en début de l'année prochaine", a indiqué le ministre à la presse, mettant l'accent sur l'importance vitale accordée par le président de la République à la réalisation de nouvelles infrastructures sportives, ainsi qu'à une organisation de premier ordre des JM 2021 à Oran, pour lesquels il a débloqué une enveloppe de l'ordre de 48 milliards DA seulement pour la réalisation du complexe olympique et du village méditerranéen, ainsi que la réhabilitation de pas moins de sept infrastructures sportives à Oran, à savoir, le Palais des sports "Hammou Boutelilis", le centre équestre d'Essenia, le club de tennis de Haï Essalem, le stade Ahmed-Zabana, la piscine olympique de Medina Jdida et l'Institut national de formation supérieur des cadres de jeunesse et des sports à Aïn El Turck.

Au cours de cette cérémonie, qui s'est déroulée au siège du comité nationale d'organisation des JM en présence du wali d'Oran, Mouloud Cherifi et les autorités civiles et sécuritaires, le premier responsable de la tutelle est revenu sur la visite qu'il a effectué ce matin au niveau de certaines infrastructures sportives en cours de réalisation ou de mise à niveau, concernées par les JM pour exprimer sa satisfaction quant à l'évolution des chantiers en question.

La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui a justifié le choix porté sur El Morro, par la "grande expérience que recèle El Morro dans le domaine sportif et associatif", ajoutant qu'il a "toutes les compétences pour bien accomplir son rôle, lui, qui maitrise aussi plusieurs langues étrangères.

