Algérie: Echecs-Championnat arabe "Jeunes catégories" - L'Algérie sacrée par équipes et en individuels

Alger — L'Algérie a remporté le championnat arabe des échecs "Jeunes catégories", disputé à Hammamet (Tunisie) du 27 octobre au 4 novembre, en enlevant le titre par équipes avec en prime 15 médailles dont six en or en individuels, a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération algérienne de la discipline.

Conduite par les entraîneurs nationaux Krim Belkacem, Naser Nassr et Abdelkrim Yahiaoui, les échéphiles algériens se sont illustrés dans l'ensemble des compétitions disputées dans les catégories U8, U10, U12, U14, U16, U18 et U20 (garçons et filles),

127 échéphiles de dix pays ont pris part à ce championnat. L'Algérie a pris la première place du podium avec 6 médailles d'or, 6 en argent et 3 en bronze, suivie par les Emirats arabes unis (3 or, 3 argent et 6 bronze) et la Tunisie (3 or, 1 argent et 3 bronze).

Les six titres arabes de l'Algérie ont été décrochés par les soeurs Nassr, Lina (U16) et Ryma (U10), Feriel Allal (U14), Chahrazed Djerroud (U12), Lina Hadjout (U8) et Lamine Brahami (U16).

Les médailles d'argent sont l'oeuvre de Bassinas Djabri (U20), Abdeldjalil Bidi (U12), Nafla Nour Ramoul (U8), Nada Erayhane Mesmoudi (U10), Rania Nassr (U14) et Ines Belatar (U18), alors que les trois breloques en bronze ont été remportées par Fouad Ait Azzouz (U8), Imene Zerarga (U8) et Lina Lagab (U12).

Les dix pays ayant participé au championnat arabe-2018 "Jeunes catégories" sont l'Algérie, les Emirats arabes unis, la Tunisie, l'Irak, la Palestine, le Yémen, la Jordanie, la Libye, le Maroc et le Sultanat d'Oman.