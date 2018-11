Algérie: Complexe Sider El Hadjar - La réussite du projet d'investissement, objectif du conseil syndical

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi effectuera lundi une visite de travail au Japon à la… Plus »

Sider El Hadjar qui emploie environ 5.000 travailleurs produit divers produits ferreux et d'aciéries ainsi que des tubes destinés aux industries mécaniques, électroménagères et bâtiment.

La mise en œuvre de la première tranche du plan d'investissement portera la production annuelle du complexe à 850.000 tonnes vers fin 2018 durant laquelle plusieurs opérations d'exportation de produits ferreux et acier ont été effectuées en direction d'Egypte, de Tunisie, de Syrie, d'Italie et de l'Inde, a souligné le PDG du complexe.

Ces investissements à lancer "à la fin de l'année en cours", visent à améliorer les performances économiques du complexe Sider El Hadjar et porter sa production à plus d'un million tonne d'acier liquide, est-il indiqué.

Cette seconde tranche inclura également la modernisation de plusieurs unités industrielles dont l'aciérie à oxygène et le laminoir à froid ainsi que la réalisation d'une seconde centrale d'oxygène et autres structures logistiques.

Dans une déclaration à la presse après son élection à la tête du conseil syndical du complexe Sider El Hadjar affilié à l'UGTA, M. Djemaï a souligné que la défense des intérêts et acquis des travailleurs est "tributaire de la préservation de l'outil de production et sa promotion pour améliorer l'environnement au sein du complexe et lui permettre de réaliser les objectifs d'efficience économique pour lesquels d'énormes ressources ont été mobilisées".

