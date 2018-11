Tunisie: Une victoire et c'est tout !

CAB : Kh. Thamri, Med Habib Yeken, M. Sahraoui, Seddik Méjri, W. Bousnina, Bilel, Saïdani, A. Cissé, H. Habbassi (Ben Choug 57'), Halim Darragi (Youssofa 68'), Ounalli (Maâouani 90')

JSK : Ali Firoui, Slim Bacha, Hamza Rebaï, Rami Bouchniba, Khalil Traoré, Aala Dahmous, Med Mtiri, S. Meskini, Ou. Bouguerra (Zaïdi 76'), H. Laâouichi, Hassen Manaï (Addami 66').

Les Cabistes, dauphins au classement, recevaient la JSK par un temps frisquet et pluvieux au terrain d'El Alia. Ils n'avaient pas le droit, à cette occasion, de laisser filer le moindre point sachant que le CSS, leader, avait gagné la veille. Malgré une pelouse trempée, les camarades de Thamri se sont rués vers le camp adverse cherchant à faire rapidement la différence. Ce fut fait à la 5' lorsque Ounalli bénéficie d'une ouverture lumineuse de Saïdani à gauche, dribble un défenseur et effectue un centre détourné par Bouchniba dans ses propres filets. Les locaux ont multiplié les actions et étaient à deux doigts de doubler la marque d'abord par Ounalli, encore lui, qui voit sa frappe arrêtée par Ali Firoui (8') puis par Cissé dont la reprise en force trouve sur sa trajectoire le keeper aghlabide (10'). On ne pouvait espérer mieux pour le CAB. Pendant ce temps, les visiteurs se défendent tant bien que mal et tentent de temps à autre de mener des contres par Laouichi, sans danger. Petit à petit, la JSK sort de sa réserve pour menacer l'arrière-garde «jaune et noir», comme en témoigne ce corner à la 25' que Thamri intercepte en deux temps.

Le CAB ne desserre pas l'étau. Il a failli ajouter en 2ème but sur ce coup de pied arrêté de Darragi que «Seddik Mejri n'exploite pas comme il se doit, le ballon a fusé droit dehors (30').

La palme à Kh. Thamri

La réplique aghlabide se fait encore plus dangereuse mais Laâouichi, seul devant Thamri, met au-dessus (33') puis par l'intermédiaire de Manaï dont le tir est détourné en corner (38'). Une belle occasion qui a failli amener l'égalisation. La JSK domine mais ne réussit pas à tromper Thamri. C'est que les Dieux du stade étaient avec le CAB.

De retour des vestiaires, le jeu demeure plaisant de part et d'autre, et ce sont les Nordistes qui donnent le ton, puisque Cissé frappe des 20 mètres, le ballon est bien arrêté par Frioui (47'). Mais c'est la JSK qui a été menaçante, pressée de rattraper le temps perdu, notamment par Manaï, Salhi fraîchement incorporé et Laâouichi. Le CAB cafouille pendant ce temps et dégage, à chaque fois, à l'emporte-pièce, devant un adversaire qui tient de plus en plus à égaliser. Les camarades de Laâouichi continuent à harceler les défenseurs cabistes mais en vain.

Les visiteurs obtiennent un corner et faillirent tromper Thamri (69'), le cuir est dégagé in extremis puis un coup de pied arrêté excentré que le patron local repousse difficilement (71').

Le CAB subit le jeu, concède un nombre incalculable de corners, tous aussi dangereux les uns que les autres. Et c'est Salhi qui était tout près de remettre les pendules à l'heure, son tir écrasé passant légèrement à côté (74').

Le même Salhi manque l'immanquable devant Thamri qui repousse le ballon du poing (82'). La JSK, jouant le tout pour le tout, laisse derrière beaucoup d'espace, mais Wattara n'en profite pas quand il s'est retrouvé seul face à Frioui qui détourne en corner. La JSK n'a pas démérité...