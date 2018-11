Tunisie: « Ne plus se voiler la face !»

Le CA joue gros, très gros cette saison. Je pense même que ce constat se dessine à travers plusieurs symboles nichés dans les résultats et un premier bilan insuffisant pour ne pas dire inquiétant. Choix tactiques erronés, casting raté, mercato loin d'être ciblé, équilibre de groupe chambardé et ossature vidée.

C'est trop de dégâts pour un club qui se doit de tenir son rang et confirmer sa bonne fin de saison passée.

Au CA, le déséquilibre flagrant au niveau des trois lignes de jeu a pesé lourd dans les échecs subis à Radès, Gabès et Sfax.

En clair, on a refusé un temps de voir directement la vérité en s'obstinant plutôt à se voiler la face.

Ce qui ne devait rester qu'un accident de parcours après le cinglant revers face aux Bardolais est devenu un désastre après la correction infligée par le CAB. Volet effectif, seul Darragi marche sur l'eau car les autres sondent et plongent à souhait pour la plupart. Ils n'arrivent même plus à garder la tête hors de l'eau !

Il y a donc, tout d'abord, la question des hommes, la question qui fâche! L'effectif clubiste est indigne de la réputation d'un club quasi centenaire. Même le coach a laissé entendre, volontairement ou pas, que son groupe manque un peu de tout.

Je pense que jamais la différence de niveau ne s'est autant fait sentir par rapport aux trois-quarts des clubs de L1.

Le CA n'a pas le niveau tout simplement !

Entre les leaders, les meneurs et le reste du bataillon, le message ne passe plus sur le terrain. Les joueurs ne se retrouvent pas et c'est dû au manque d'automatismes et au chambardement incessant de l'effectif au fil des années.

Il y a aussi un problème de relève avec des tauliers qui traînent leur misère en raison de leur âge plutôt avancé.

Maintenant que le mal est fait, il va falloir cravacher dur et même évoluer en sur-régime pour retrouver une cohésion indispensable à une éventuelle remise à flot ».

Le décor est planté

« Ce faisant, la saison passée, le CA a vécu un calvaire identique avant de rectifier le tir et achever l'exercice en roue libre.

Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que le CA revoie la lumière ?

Eh bien, les Clubistes s'en sont tout simplement donné les moyens.

Comment ne plus prendre de buts ? Comment rompre et trancher avec cette défense passoire ?

Là, je pense que le groupe doit comprendre qu'il faut faire plus défensivement, et plus collectivement surtout.

Oui, le CA de cette année est une équipe qui a besoin de travailler plus que les autres. Après un mercato raté et le contrecoup physique subi par certains cadres, elle a été déconstruite en quelques semaines. Et il faudra probablement bien plus de temps pour en rebâtir une nouvelle! Vous savez, même les plus assidus parmi les détracteurs clubistes ne pouvaient imaginer un tel scénario à l'aube de l'année à venir.

Au départ, lors de l'inter-saison, tout baignait dans l'huile pour le CA, ce long fleuve tranquille. Le CA s'est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions et semblait prêt à s'installer dans la durée en haut du pavé. La direction emmenée par le président Abdesslam Younsi a annoncé un projet ambitieux pour le prochain exercice, soit rester dans le top 2 tunisien et remporter les tours avancés de la C1.

Hélas, tout a capoté en quelques semaines, du moins pour le top 2 de la Ligue locale. Les choses se sont précipitées et José Riga prend la porte à la suite d'une entame de championnat ratée.

Son remplaçant est quasiment recruté en interne.

Ce sera Chiheb Ellili, ex-coach clubiste supposé bien connaître le groupe. Sauf que les journées passent et les résultats fléchissent encore, à tel point que Ellili se retrouve maintenant sur la sellette, déjà ! On est bien loin du projet d'excellence qui vire au cauchemar permanent. Mathématiquement parlant, à court terme du moins, l'objectif est d'éviter la chute vertigineuse qui s'est transformée en chute libre depuis quelque temps déjà (4 défaites consécutives). Le coach a même planté le décor récemment en affirmant que le groupe est loin, très loin des étoiles.

Il est tout simplement au plus bas, plus bas que terre ou six pieds sous terre comme on dit »!

On efface tout et on recommence...

Croyez en ma longue expérience. Être dans une situation pareille dans un club comme le CA, ça fait peur, c'est vraiment le mot. A cause de la pression que le CA subit en permanence.

Que dire alors quand il est sur le déclin, du moins provisoirement. Maintenant, il faut absolument revoir le plan de jeu, celui qui sied aux qualités du groupe en place. Puis, lors de la fenêtre du marché hivernal, il faut cibler toute la colonne, la charpente de l'équipe.

Il faut recruter un axial, un milieu régisseur et une pointe. Franchement, je pense que l'exécutif a fait une erreur monumentale en rompant les négociations avec Bertrand Marchand.

L'année passée, ce dernier avait déjà commencé à dessiner les contours du futur CA. Ce faisant, Si Kamel Kolsi a été appelé à la rescousse et a globalement apporté son métier, sa touche et sa longue expérience. La suite, on la connaît tous.

José Riga a été intronisé, le groupe a été chambardé et le CA a plongé de nouveau ! Vraiment, on apprend rarement de ses erreurs au CA. L'on n' a pas compris qu'un groupe se forme sur la durée et que la stabilité et un gage de réussite.

Dommage car il avait moyen de monnayer !

Sauf qu'au CA, la devise est devenue depuis quelque temps « on efface tout et on recommence»!