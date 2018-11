Tunisie: Précieux pour les Stadistes

ASG: Jebali, Mezni, Bouslimi, Zralli, Chaouech, Saidi, Hedhli, (Nafti), Khalil, Abdelwahed, Jerbi, Soudan (Soula).

ST: Amdouni, Bnina, Akremi (Mbarek), Khmiri, Chikhawi (Sfaxi), Hadda Ben Ali(Hammam), Jelassi, Junior, Besson, Homri.

Le score de parité qui a sanctionné le débat entre Gabésiens et Stadistes à été des plus logiques, chacune des deux équipes ayant eu sa mi-temps. Les hommes de Lotfi Sellimi, sans dominer réellement la première période, sont parvenus à inscrire le but de l'ouverture du score suite à un centre-tir de Jerbi détourné par Bnina sur la barre transversale de son gardien Amdouni avant de franchir la ligne du but. Les Gabésiens ont fait valoir en cette première période de jeu leur vitesse d'exécution et l'envie de marquer et de gagner trois points qui leur feront du bien. A regarder la première mi temps, les locaux avaient une certaine emprise sur le match et semblaient favoris pour glaner la victoire. Mais ce n'était pas le cas encore une fois. De retour des vestiaires, ils avaient perdu de leur organisation défensive pour permettre aux hommes de Mekacher de revenir et de retrouver leur confiance.

Le ST revient

Le ST est revenu dans le match en 2e mi temps sans dominer nettement la partie, handicapé par plusieurs changements forcés pour blessures successives. Il n'a pas pourtant baissé les bras jusqu'à l'égalisation méritée par Jacques Besson à 6 minutes de la fin renvoyant, les deux équipes dos à dos aux vestiaires. Le ST ramène un point précieux de Gabès après ses deux défaites successives. L'ASG, lui, rate une aubaine de monter au classement.