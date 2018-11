Tunisie: «Absences pénalisantes»

(Entraîneur adjoint du CSS)

«Efficacité payante»

L'adversaire passe par une bonne période et développe un jeu efficace. Nous avons préparé nos joueurs en tenant compte de ces facteurs, mais on a eu des difficultés, puisque les joueurs du SG ont opté pour la défense et n'ont pas laissé des espaces pour nos joueurs. Je suis satisfait pour le résultat et convaincu que ce type de rencontre ne se joue pas, mais se gagne. Lors de la première période nous étions plus efficaces et nous avons créé le danger sur les couloirs sans concrétisation. Après le but, nous avons voulu doubler la marque, mais la précipitation et le manque de concentration nous en ont empêchés.

Khaled Gharsallaoui (SG)

Notre objectif était de remporter ce match face au leader. Nous avons joué le bloc et les contres, mais on n'a pas eu l'efficacité nécessaire pour vaincre le CSS qui nous a surpris sur une balle arrêtée. Il faut revoir certaines choses pour redémarrer convenablement.

Habib Oueslati (CSS)

L'essentiel est fait pour le CSS qui est une équipe formée de joueurs qui se complètent. Mon premier but avec le CSS est précieux et je dois travailler davantage pour être toujours à la disposition du coach qui ne cesse de nous encourager pour améliorer notre rendement.