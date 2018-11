Tunisie: «Profondément inquiet et triste !»

De plus, et en restant toujours dans ce volet d'ordre structurel,on parle de Démocratie dans les élections des bureaux directeurs des clubs et même au sein de la fédération,mais ce qui se passe réellement n'a aucun rapport avec la démocratie ; puisque comme vous le savez celui qui achète le plus grand nombre de cartes d'adhérents est certain de prendre les commandes de ces clubs et fédérations».

«Le CA a perdu son âme» !

«Ce qui me désole encore plus, c'est que le Club Africain a perdu son âme,puisqu'avant on comptait fondamentalement sur les enfants du club et on complétait le groupe par un ou deux joueurs confirmés pour renforcer l'équipe. Or, actuellement, on achète annuellement entre 8 et 10 nouvelles recrues et puis par la suite on ne les paye pas, pour aboutir finalement à des problèmes de crédibilité et des contentieux avec ces gens-là,un phénomène discréditant pour l'image du club et de son histoire. En bref, je suis profondément inquiet pour la situation inextricable dans laquelle patauge mon club et même pour son avenir».