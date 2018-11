Tunisie: «Traiter les problèmes en amont»

Les médias et le public seront informés des résultats de cette initiative et du contenu de tous les rapports qui s'ensuivront. Ce que nous visons c'est l'assainissement, à l'amiable, de tous les problèmes financiers et de clôturer l'affaire pendante avec la Fifa. Il y va de l'image de marque du grand Club Africain et de tout le football tunisien. Après quoi, tout ira pour le mieux pour le CA».

Ce sera toute la crédibilité du secteur du sport qui sera ternie pour une longue période et qu'il serait très difficile de reluire par la suite. Les présidents du CA qui se sont succédé à la tête du club, au titre des derniers mandats, doivent remettre un rapport détaillé lié particulièrement à leur gestion financière. Cela permettra aux sages de notre association d'envisager les réformes nécessaires et les décisions qui s'imposent pour la sauver.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.