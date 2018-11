Tunisie: C'est le tribut de la négligence de la formation

Moi, je suis catégorique à propos de la nécessité de restructurer à la base notre football, notamment en ce qui concerne le retour impératif à la formation des jeunes. La situation à ce propos est devenue telle qu'un jour on n'aura plus le moindre joueur tunisien valable, évoluant dans nos compétitions.

Les clubs ne veulent plus attendre l'éclosion de nouvelles vagues formées en leur sein.

Ce qui les intéresse avant tout, ce sont les résultats rapides. Et pour ce faire, la meilleure formule pour eux, c'est le recrutement à tour de bras avec tout ce que cela comporte comme dangers, surtout avec la Fifa. Car nos clubs ont le ventre beaucoup plus gros que les yeux. Alors que le bon sens suppose d'accorder plus d'intérêt à la formation. Toutes les anciennes gloires de notre football, Taher Chaïbi, Attouga, Tarek Dhiab, Brahim Kerrit, Hamadi Agrebi ainsi que des centaines d'autres joueurs d'exception ont tous été formés dans les écuries de nos clubs, grands et petits.

Aujourd'hui, quand on voit jouer le Club Africain, on est surpris de ne distinguer aucun joueur qui se hisse au-dessus du lot. Le seul joueur, un tout petit peu en vue, est Oussama Darragi qui garde quelques beaux restes d'un joueur talentueux (formé à l'EST). Par le passé, le CA, le ST, l'EST et tous les clubs pensaient toujours à préparer le passage de témoin entre les générations. Malheureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui.