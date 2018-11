Tunisie: Des motifs de satisfaction...

Avec la meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur buteur (Chaouat) et la première place du classement général de la Ligue 1, le CSS --version Krol-- possède actuellement une marge de progression évidente.

Face au Stade Gabésien, Krol a fait confiance au même onze qui a réussi à battre l'USMonastir at home. Avec Dahmane intraitable, --il n'a pas encaissé de but depuis cinq journées--, encadré par une défense de fer avec un quatuor solide, à l'instar des deux internationaux Mathlouthi et H'nid et le duo Amamou-Jouini. Ce quatuor n'a pas eu de difficultés pour faire face aux attaquants gabésiens, Abdessalem et Jaziri qui étaient très isolés au sein de la défense sfaxienne qui ne concédait aucun cadeau. Certes, les Gabésiens ont essayé au cours des 15 premières minutes de surprendre le compartiment défensif sfaxien, mais ils n'ont pas eu les ressources techniques nécessaires. Avec le 4-3-3, le trio Marzouki-Chaouat-Hamdouni a multiplié les incursions et le jeu en profondeur pour déverrouiller la défense des visiteurs composée de 8 joueurs. Avec cette formule du SG, l'équipe locale a eu de la peine pour imposer son jeu et menacer le gardien Dahmane. Mais en vain, la première mi-temps s'est achevée sur un score de parité (0-0).

Oueslati : un joueur d'exception

Devant cette stérilité offensive, Krol a fait les réajustements nécessaires en optant pour le 4-1-3-2 avec Chaouat et Marzouki au centre de la défense gabésienne et en incorporant Harzi et Oueslati. Avec la rentrée de ces derniers, le visage de l'équipe sfaxienne est devenu serein avec un football fluide et clairvoyant. Et l'international olympique Oueslati a fait une entrée exceptionnelle en marquant l'unique but du match sur un coup franc direct. Après ce but, les Sfaxiens sont devenus plus dangereux et ont multiplié les incursions, mais ni Marzouki ni Chaouat n'ont eu le dernier geste pour aggraver le score.

De son côté, le Stade Gabésien s'est déplacé à Sfax avec des interventions très claires, à savoir surprendre le CSS à domicile. Il est à souligner que l'équipe sudiste passe par une période faste après ses derniers bons résultats face au CA (2-1), l'ESS (2-2) et l'ASG (2-0). Le mérite revient au jeune entraîneur Walid Chettaoui qui a su redonner un fond de jeu appréciable au SG.

Face au CSS, l'équipe gabésienne, amputée de Ben Sassi, Mida, Izaka et le gardien Kalaï, a été très compacte et assez vigilante. Elle a eu le mérite de bloquer les issues pour faire face aux Sfaxiens intraitables at home. Cette défaite n'est pas alarmante pour le Stade Gabésien.