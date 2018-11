Tunisie: L'EST se détache

A sens unique

Il n'y avait pas d'opposition à la salle Zouaoui. L'explication au sommet n'a pas tenu à ses promesses, parce que l'Etoile du Sahel n'a presque rien démontré et a été en deçà de sa valeur.

Des manœuvres mal ponctuées, autant de services ratés, des attaques contrées systématiquement, et des erreurs multipliées en défense dues au mauvais placement des joueurs. Ajoutons à cela la méforme de certains acteurs, comme les deux passeurs Mohamed Ben Slimène et Heykel Jerbi, incapables de varier le jeu et de mettre les attaquants sur orbite et loin de la surveillance des contreurs de l'équipe adverse, comme Emmanuel, le Français, qui tarde à s'adapter au style de jeu et à l'environnement même de l'ESS.

De plus, la perte du set inaugural a touché le moral des Etoilés et perturbé l'organisation de l'équipe. Dès lors, comment s'étonner face à la forteresse espérantiste, et comment avec toutes ses imperfections et ses fautes inadmissibles, l'Etoile pouvait faire front à son rival.

Ce ne fut qu'une belle démonstration de la bande à Foued Kammoun. La réception et la couverture sahéliennes ont pratiquement volé en éclats devant les coups durs des attaquants, Hichem Kaâbi et Ilyès Karamosli. Résultat logique, compte tenu du déséquilibre des forces qui a caractérisé un «choc» loin des aspirations, trois sets à zéro 25-23, 25-15 et 25-16.

Scénario identique à Sfax, et nouveau coup d'accélérateur du CSS en dominant l'ASMarsa pour l'emporter par le même score 25-12, 25-14 et 25-13. Une deuxième défaite consécutive à l'extérieur pour les Marsois qui cèdent la troisième place à leur adversaire du jour et s'installent dans la quatrième position.

La Saydia a gagné, mais difficilement, certes, en renversant la vapeur au 5e set face à l'une des deux lanternes rouge, l'USCarthage. Pourtant, tout avait bien commencé pour la Saydia en dominant les deux premiers sets 25-11 et 25-13.

Une marge sécurisante mais très mal exploitée. Les Carthaginois retournèrent à la charge et égalisèrent à deux sets partout 25-17 et 28-26. Le 5e set constitue une succession de mouvements pour la Saydia 15-8.

Hammam-Lif a créé la surprise en allant battre le COKélibia dans une rencontre passionnante qui a duré, elle aussi, cinq sets, mais qui pouvait finir à quatre manches, car les visiteurs ont perdu à deux reprises la balle de set. Les Kélibiens ont sauté sur l'occasion pour l'emporter 27-25.

Les Hammamlifois ont eu l'audace d'arracher le score du tie-break 15-12. Sur ce même résultat s'est soldée la rencontre entre l'USTSfax et le Tunisair Club en faveur des Transporteurs qui ont mis fin à leur série noire. La Mouloudia était beaucoup plus forte que les Télécoms de Sfax et a pu réaliser sa quatrième victoire de suite

Résultats

EST-ESS 3-0

CSS-ASM 3-0

ASTS-MSB 1-3

USTS-TAC 3-2

COK-CSHL 2-3

SSBS-USC 3-2

Classement

Pts J

1) EST 24 8

2) ESS 21 8

3) CSS 18 8

4) SSBS 16 8

-) ASM 16 8

6) MSB 13 8

7) COK 11 7

8) TAC 7 7

9) ASTS 6 7

10) CSHL 5 7

11) USTS 2 7

12) USC 2 7