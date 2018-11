Tunisie: «Viser le haut du tableau»

interview

Vous avez pris les destinées du club en 2016 alors que sa situation financière était catastrophique. Ne vous êtes-vous pas jeté dans la «gueule du loup» ?

Il est vrai que ce n'était pas évident du tout! Le club nordiste avait atteint un déficit sans précédent et personne n'avait voulu se hasarder à présenter sa candidature. Mon amour pour le CAB ne m'a pas laissé indifférent, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai foncé sans trop me poser de questions. Je savais que la situation financière n'était pas encourageante, mais j'étais là pour relever le défi, à savoir réduire ce déficit lors de mon mandat puis préparer une équipe solide. Seulement, je suis allé de surprise en surprise, découvrant au fur et à mesure beaucoup d'impayés qui ne figuraient pas dans le rapport financier. J'ai fait alors contre mauvaise fortune bon cœur et j'ai continué à travailler contre vents et marées. On ne pouvait plus laisser le navire chavirer davantage.

Où en êtes-vous aujourd'hui ?

Quand nous sommes arrivés aux commandes, le déficit était de plus de 6 millions de dinars, nous l'avons ramené à un peu plus de 4 millions de dinars. C'est déjà un premier pas et nous en sommes fiers. Nous nous efforçons en permanence de trouver des ressources qui le réduiraient davantage. Un exercice des plus compliqués dans l'état actuel des choses.

Comment, dans pareille situation, gérez-vous le quotidien ?

Eh bien, on se démène comme on peut ! Les membres du comité directeur sont en train de faire des efforts personnels exceptionnels, mais cela demeure très insuffisant. Le transfert de Firas Belarbi à l'intersaison à l'ESS est tombé à pic pour que l'on souffle momentanément.

Maintenant, on vit de l'espoir de voir les autorités concernées verser aux club les subventions promises.

Combien, approximativement, dépensez-vous dans une saison ?

Entre salaires et primes des joueurs, personnel, fournisseurs, transports, staff, nous dépensons autour de deux millions de dinars. C'était le cas la saison passée. Mais on n'est pas à l'abri d'une éventuelle augmentation.

Vous vous en sortez?

On fait ce qu'on peut. Je tiens, à cette occasion, à féliciter tous les joueurs pour leur bon comportement, leur patience vis-à-vis de cette situation pour le moins délicate.

Et comme si cela ne suffisait pas, vous vous trouvez contraint de vous entraîner et de disputer les matches officiels en dehors de vos bases?

Oui, c'est la cerise sur le gâteau! Plus sérieusement, nous sommes frustrés ! Non seulement, c'est un manque d'argent à faire rentrer dans les caisses du club, mais en plus, nous sommes harcelés par un public hostile là où on passe. Et on vous fait grâce des dépenses supplémentaires de transport et celles qu'on nous fait payer quand on s'entraîne et on joue notamment au stade d'El Menzah. Nous sommes lessivés !

A quand justement le retour au stade 15-Octobre?

On nous a promis que ça ne saurait tarder. On a hâte de retrouver notre terrain et notre public. La vadrouille doit cesser. Cela fait deux ans qu'on nous balade de stade en stade. Nous espérons, si tout va bien, reprendre le chemin du stade 15-Octobre lors de la réception du ST lors de la 9e journée du championnat, le 28 novembre, 2018 bien sûr, mais sait-on jamais.

On vous sent toujours sur le qui-vive face aux médias ?

J'ai de bons rapports avec la presse d'une manière générale. Cependant, je ne sais pas mâcher les mots ou caresser dans le sens du poil. Je suis quelqu'un de franc et je n'y vais pas par quatre chemins. Ça peut ne pas plaire!

Maintenant, sur le plan purement sportif, le CAB est en train de réaliser un bon début de saison. Quel est le secret de la réussite ?

Les Cabistes constituent un groupe homogène et solidaire. Ils ont cette joie de jouer, ce qui leur permet de donner libre cours à leurs qualités technique. La bonne ambiance à Bizerte les encourage à se surpasser. Tous les joueurs se valent et sont soumis à une concurrence loyale. C'est l'esprit de groupe qui règne au sein de l'effectif. Nous n'avons pas de stars susceptibles de pourrir notre saine atmosphère. Si le CAB est en train de réussir une belle entame d'exercice, c'est parce que les joueurs travaillent d'arrache-pied afin de se hisser haut. Ils en ont les moyens sportifs, il n'y aucune raison de manquer d'ambition. C'est très légitime. En outre, le staff technique est en train d'effectuer du beau travail. On ne peut qu'être optimiste quant à l'avenir immédiat de cette belle équipe «jaune et noir».

Vous êtes satisfait du rendement de l'équipe...

Oui bien évidemment ! Comment ne pas l'être ? On joue bien et on gagne (hormis contre l'UST). De quoi être satisfait. Mais je dirais que les joueurs sont largement perfectibles.

Quels sont, au juste, vos objectifs ?

Construire une équipe compétitive -- c'est en cours -- et viser le haut du classement, soit les 3 ou 4 premières places et peu importe l'ordre. L'essentiel est d'arracher une qualification en Coupe arabe, de la CAF ou de la Ligue des champions. Mais je reconnais qu'il est encore prématuré d'avancer un quelconque pronostic. Je ne terminerais pas sans tirer un coup de chapeau à nos supporters pour leur soutien inconditionnel.