Tunisie: Voir la région autrement

Citoyens lanceurs d'alerte !

Certes, la loi d'accès à l'information le permet légitimement. En ce sens, rien n'empêche quiconque de signaler les défauts observés. A force d'alerter, par le mot et par l'image, on arrive à faire passer le message. Journaliste-citoyen, on en a vraiment besoin. Partant du constat que la couverture médiatique des quatre gouvernorats du nord-ouest (Béja, Siliana, Le Kef et Jendouba) laisse à désirer, et encore loin des aspirations de plus d'un million d'habitants que compte la région, le «MDC» avait, alors, trouvé légitime d'opter pour d'autres alternatives citoyennes. Il avait lancé son premier programme «journalisme citoyen pour la bonne gouvernance locale dans le nord-ouest» à l'intention de 16 participants parmi les jeunes diplômés du supérieur.

Ce sont, d'ailleurs des acteurs de la société civile originaires de la région. Formations à l'appui, l'idée était d'apprendre aux bénéficiaires les rudiments et les bonnes pratiques du journalisme de proximité. En faire de véritables sources d'information et porte-parole de leurs régions respectives demeure, alors, l'objectif prioritaire. Soit des lanceurs d'alerte qui dénoncent tout soupçon de corruption.

En fait, 70 reportages vidéo ont été filmés par des Smartphones mis à disposition, illustrant certaines difficultés et problématiques dans la région. Pollution, inondations, décharges anarchiques, projets en difficulté, agriculteurs en crise, pénurie d'eau potable, calvaire du transport, ouvrières victimes du travail précaire, état des lieux du secteur laitier, aides-ménagères sujettes à des agressions sexuelles, autant de questions qui meublent le vécu de la population et qui ont, par la même, poussé ces futurs «journalistes-citoyens» à les pointer du doigt. Satisfait, le «MDC» les a bien récompensés. L'expérience était, pour eux, fort impressionnante et leur a donné l'opportunité de voir leurs cités autrement.