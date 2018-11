Soudan: Al-Bashir participe au Forum Mondial de la Jeunesse en Egypte

Khartoum — - Ambassadeur du Soudan en République Arabe d'Egypte et son Représentant Permanent auprès de la Ligue des Etats Arabes, l'Ambassadeur Abdel-Mahmoud Abdel-Haleem, a déclaré que le Président de la République, le Marechal Omer Al-Bashir participerait et à l'Invitation de Son homologue égyptien, le Président Abdel-Fatah Al-Sissi au Forum Mondial de la Jeunesse, qui aura lieu à Charm El-Cheikh le 6 Novembre courant avec la participation des Dirigeants, des Responsables et des Représentants de la Jeunesse.

L'Ambassadeur Abdel-Haleem a déclaré que le Forum examinerait, entre autres Réunions et Ateliers, de Nombreuses Questions d'Actualité et Urgentes, notamment la Formation de Futurs Dirigeants, le Rôle des Dirigeants Mondiaux dans la Construction de la Paix, les Questions relatives aux Guerres et aux Conflits, la Durabilité de la Paix, et comment relever les Défis.

Parmi les Sujets abordés figurent la Question de la Sécurité de l'Eau face aux Changements Climatiques, l'Autonomisation des Personnes Handicapées vers un Monde Intégré, les Mondes Virtuel et Réel, les Moyens de Communication Sociale, les Opportunités à l'Ere de l'Intelligence Artificielle, le Rôle des Entreprises et des Entreprises émergentes dans la Région, Croissance Economique, Jeux, Sports Electroniques, Culture et Arts.

L'Ambassadeur Abdel-Haleem a déclaré qu'Al-Bashir et Al-Sissi organiseraient une réunion bilatérale au cours de laquelle un Bilan des Résultats des Réunions du Haut Comité à Khartoum aurait lieu récemment, avec des Résultats Positifs sous leur Présidence, ainsi que des Moyens de Consolider et de Renforcer les Relations Bilatérales dans tous les domaines.