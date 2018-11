Soudan: Le Conseil des ministres approuve un Protocole d'entente et des lois

Il a également approuvé un projet de loi de Wadi Al-Hawad pour 2018 qui est un projet agricole d'une superficie de 2 millions et 400 milles d'acres à l'est de la région Kabochia a l'Etat de Nahr An-Nil.

Le conseil a approuvé un accord entre le Soudan et le Koweït sur l'annulation de visa d'entrée pour les personnes titulaires des passeports diplomatiques et prives ainsi que un projet de loi sur l'Autorité nationale des surdouées pour l'année 2018 et le projet de loi de l'Université de Garden City.

Khartoum — Le Conseil des ministres a approuvé, lors de sa réunion ce dimanche sous la présidence du Premier ministre Moutaz Moussa, un Protocole d'entente entre le ministère soudanais de l'Intérieur et le Bureau fédéral américain des enquêtes (FBI) sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la coopération mutuelle.

