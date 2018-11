Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Le plein à Antsonjombe pour son « Faradoboka », hier

Pour son « Faradoboka » à Antananarivo, Hery Rajaonarimampianina a réussi un exploit.

En effet, le candidat n°12 a fait le plein à Antsonjombe, hier. Pour sa dernière campagne électorale dans la Ville des Mille Hery Rajaonarimampianina a pesé de tout son poids, à tel point que la capitale a été inondée par la couleur bleue, hier. Fort de ses soutiens dans la capitale, Hery Rajaonarimampianina s'est adressé à la population tananarivienne avec l'espoir de poursuivre ses réalisations et dans la perspective de mettre en œuvre sa « Vision Fisandratana ».

Les partisans et les sympathisants du candidat n°12 sont venus massivement au Coliseum, hier, pour témoigner de leur soutien à Hery Rajaonarimampianina. Et ce, malgré ses détracteurs qui ont souligné qu'il n'a pas sa place dans la capitale. Cette rencontre avec la population tananarivienne fut une occasion pour le candidat n°12 d'annoncer qu'il est prêt à accomplir son projet pour Antananarivo et ses environs, d'ailleurs ce n'est un secret pour personne, car cela fait partie de son programme pour le projet « Grand Tanà». A cet effet, il a besoin du soutien et de la confiance de la population malgache afin de pouvoir continuer ces projets. D'ailleurs, ce ne sont pas les « zava-bita » qui manquent avec notamment les centres de santé de base, les établissements scolaires et les routes pour ne citer que cela.

Réalisations. Avant ce « Faradoboka » dans la capitale, le candidat n°12 s'est rendu à Mahitsy et à Mahajanga, samedi dernier. A Mahitsy, pour sa dernière ligne droite, les infrastructures de développement ont été mises à l'honneur, Hery Rajaonarimampianina a ainsi évoqué la réhabilitation de la « Route des œufs », qui relie Mahitsy, Ampanotokana et Mahazaza. Cette réalisation s'est révélée cruciale pour la mobilité de la population, facilitant les échanges entre ces localités et par la même occasion, la circulation des biens et des marchandises.

Dans cette commune rurale, il s'agit ainsi d'améliorer les conditions de vie des paysans et des agriculteurs. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la voie du développement, dans laquelle s'inscrivent les nombreux autres chantiers en cours : « Nous devons mener ensemble et jusqu'au bout les travaux de développement de Madagascar. À commencer par le développement de proximité, qui doit se faire à partir des collectivités locales. Nous poursuivrons la construction et la réhabilitation de nos routes, les travaux d'électrification notamment dans toutes les zones rurales, ainsi que l'amélioration et la modernisation de l'agriculture et de l'élevage, ces deux secteurs qui font la grande renommée de Mahitsy. Autant de chantiers qui devront bénéficier non seulement à tous les ménages, mais également à chaque individu quel que soit son âge. »

Cinq dernières années. Par la suite, le candidat N°12 a rallié la ville de Mahajanga. Afin d'accueillir le candidat, la foule s'est rassemblée sur la grande place du Village touristique, qui figure parmi les quartiers rénovés de ce chef-lieu de province au cours de ces cinq dernières années. Face à la population, Hery Rajaonarimampianina a rappelé les thèmes sociaux pour lesquels il continuera de s'engager. Il s'agit notamment de ses projets en faveur de la santé, de l'éducation et de la création d'emplois ont donc été abordés et le candidat a réitéré sa volonté d'appliquer sa Vision Fisandratana.

C'est en rappelant l'importance du développement durable que le candidat N°12 Hery Rajaonarimampianina a terminé son allocution, appelant la population de la Cité des Fleurs à lui renouveler sa confiance le 7 novembre prochain.