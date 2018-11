Madagascar: Diocèse de Majunga - Décès du Mgr Rakotondrajao samedi dernier

Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo est décédé samedi dernier, à l'âge de 58 ans.

Les fidèles catholiques de Madagascar et ceux du diocèse de la Cité des Fleurs dont il était l'Archevêque en particulier sont en deuil, Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo a « définitivement changé d'adresse » samedi dernier.

Il a mené sa vie conformément à la seconde épitre de Saint-Paul écrit pour les Corinthiens, chapitre 12 verset 09 choisi lors de son intronisation en qualité d'évêque de Majunga le 11 avril 2010 à la devanture de la cathédrale étincelante de Mahajanga be : « Ma grâce te suffit ». Ce jour-là, d'éminentes personnalités et des autorités étatiques, religieuses et diplomatiques ont honoré son intronisation de leur présence, pour ne citer que le Pr Alain Tehindrazanarivelo (alors Ministre de la Santé publique et vice PM), natif de la région de surcroît ; les représentants de la nonciature apostolique. Il s'est éteint à l'âge de 58 ans, à la Clinique Ankadifotsy samedi dernier, après avoir lutté vaillamment contre une maladie (non précisée). De son vivant et durant son parcours, il était connu pour sa franchise, savamment doublée de discrétion.

Messe solennelle. L'annonce officielle de son décès a été effectuée hier par Mgr Benjamin Ramaroson à Diégo-Suarez, lors de la messe solennelle de célébration de Saint-Paul VI, Protecteur du Grand séminaire du Nord. Il a rappelé à l'occasion que Mgr Rakotondrajao Victor Solo fut non seulement un fervent serviteur de l'Eglise catholique romaine (ECAR), mais aussi qu'il a donné de son temps et de son énergie pour le développement de Madagascar, il était en effet membre de la commission « Justice et Paix ». Notons par ailleurs que le Président par intérim Rivo Rakotovao a adressé les condoléances de l'Etat à l'ECAR et à la famille de Mgr Rakotondrajao.

Pour rappel, celui-ci naquit le 26 mars 1960 et fut ordonné prêtre à 30 ans, le 29 juillet 1990. Il a suivi des études en droit canonique et en droit civil dans la capitale française. Le 18 avril 2008, il fut nommé évêque co-adjuteur du diocèse de Majunga par le Pape Benoît XVI. L'ordination épiscopale y afférente eut lieu près de trois mois après le 6 juillet 2008, toujours dans la Cité des Fleurs. Après le 4 février 2010 (décès de Mgr Jacques Ignace Randrianasolo), il devint archidiocèse de Majunga, avant d'être nommé le 11 avril 2011, archevêque du même diocèse.