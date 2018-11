Madagascar: Marc Ravalomanana - La ferveur populaire à Mahamasina

Par ailleurs, il a proposé, grâce au MAP2 et à son « Manifesto », des solutions faciles à comprendre et à réaliser, mais qui répondent aux vraies attentes de la population. Les Malgaches ont également vite compris son slogan « Mpanangana fa tsy mpandrava ». En un mot, le candidat n°25 connaît ce qui est urgent et important pour les Malgaches.

Vote de confirmation. Pour la population de la Capitale, le scrutin de mercredi prochain ne sera plus qu'un vote de confirmation qui lui permettra de replacer Marc Ravalomanana à la tête du pays. « La majorité silencieuse est sortie de son mutisme. Elle est actuellement décidée à bâtir avec moi une Nation qui a perdu tous ses repères depuis le coup d'Etat de 2009. », a déclaré le candidat n°25. En tout cas, différentes raisons se trouvent à l'origine du succès que le candidat n°25 a connu durant sa campagne électorale. Il a mené une campagne de proximité. Il ne s'est pas contenté de tenir des meetings au niveau des chefs-lieux des provinces, des régions et des districts. Il a pénétré jusque dans les communes rurales où les populations vivent les dures réalités de la vie quotidienne.

