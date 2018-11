Madagascar: Slam national - Poète Rebelle, Conan et Andriamisetra représenteront Antananarivo

Le slam national se prépare actuellement, avec les sélections des représentants de chaque région de Madagascar.

Samedi, dans les locaux de l'IFM Analakely se sont déroulés celles pour définir les représentants d'Antananarivo. Deux slameurs et une slameuse sont sortis du lot : Andriamisetra, Conan et Poète Rebelle. La compétition a été assez relevée. Etant donné que ces trois gagnants ont déjà assez d'expérience dans cette discipline. Leurs victoires étaient quelque peu méritées. La présence de Poète Rebelle n'a pas surpris l'assistance. La présence et le savoir- faire de la gente féminine dans cette discipline n'est plus à prouver. Le championnat de Madagascar de slam, ou slam national, se tiendra au mois de décembre à Antananarivo.

Pour cette année, ce concours en est déjà sa neuvième édition. Comme le temps passe vite, l'évènement a réussi à intéresser les slameurs du monde entier. Pour l'instant, seules quelques informations sont délivrées concernant le programme. Comme la soirée avec Nate Tex, poète et musicien, et Sebastian23, comédien et champion d'Allemagne de slam. Elle se tiendra au CGM à partir de 19 h le 6 décembre. Les résultats des sélections dans les autres régions de Madagascar sont attendus.