Madagascar: Chronique de Mickey - La lame de fond remonterait-elle à la surface ?

A ce propos, à J-2 de l'élection, l'incertitude est encore de mise si ce n'est que l'existence apparente de 3 groupes parmi les candidatsen lice. D'abord, de 3 candidats aux gros moyens financiers qui se détachent du peloton, dont le déballage de moyens de campagne tranche avec ceux du reste. Les 3 seront-ils les futurs prétendants au podiumau soir des résultats. Leurs autosuggestions semblent rapprocher leur désir à la réalité des faits mais qui vivra verra. Puis le second groupe qui est formé de ceux qui veulent être remarqués et se démènent comme ils peuvent avec leurs moyens en ne manquant pas de fustiger les outrageuses démonstrations des premiers. Enfin le troisième groupe à qui on peut demander pourquoi ils sont là si ce n'est pas pouvoir mettre dans leur CV qu'ils ont été candidat à une élection présidentielle.

