Madagascar: Un homme, une voix

9.913.599 électeurs sont attendus après-demain dans les 24.852 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. Pas la peine de faire la moyenne car l'effectif du corps électoral n'est pas le même dans chaque bureau de vote où il ne doit pas toutefois dépasser les 700 électeurs.

Les 36 prétendants à la magistrature suprême et leurs propagandistes usent et abusent de tous les moyens pour séduire l'électorat. Sans distinction d'origine quoique certains croient être dans la couleur du temps en rameutant à tout-va les « mainty », les « white » et les « manga ». De toute façon, aucun candidat n'a intérêt à faire de la discrimination de quelque sorte que ce soit, en raison du principe : « un homme, une voix ». La formule anglo-saxonne « one man, one vote » jugée trop masculine a été corrigée en « one person, one vote » pour éviter toute différenciation basée sur le genre. La femme et l'homme ont droit de suffrage. Leurs voix ont la même valeur.

On ne les pèse pas, on les compte, quand bien même les voix des électrices puissent peser plus lourd dans la balance des votes, en raison du nombre plus élevé de femmes que d'hommes sur le plan démographique. Encore que le citoyen ou la citoyenne qui constitue le corps électoral ne correspond pas automatiquement à l'habitant qui compose la population. Un rapport qui a un aspect plus ou moins dogmatique tout autant que la formule « un homme, une voix » a une double signification en ce qu'elle implique à la fois l'universalité du suffrage et son égalité.

Au soir du 7 novembre, chaque vote va compter. Même les bulletins nuls et blancs seront comptés pour vérifier si le nombre de votants correspond au nombre de bulletins uniques glissés dans l'urne en vertu du principe « un homme, une voix ». Ou « une femme, un vote ». Un électeur ou électrice ne peut voter qu'une fois, quelle que soit sa couleur. Pas seulement d'ordre politique mais aussi par rapport à son origine, sa catégorie sociale, son niveau de culture et d'éducation... Ce sont des électrices et électeurs à part entière et non pas entièrement à part, en application de la règle « one person, one vote », même s'il y aura toujours des abstentionnistes.