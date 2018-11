Madagascar: Rap - Ramjasy, Epistolier et Eklyps en concert

Le trio Ramjasy, Epistolier et Eklyps, la nouvelle vague du rap malgache.

Trois représentants du rap à Madagascar, la génération montante, plus cérébrale dans les textes vont monter sur scène vendredi à partir de 20 h 30 au « Fatapera » à Antaninarenina. Ce trio est composé de Ramjasy, Epistolier et Eklyps. Possédant des dégaines de simples lycéens, ils ne donnent pas l'impression d'être des rappeurs de type standard. Point de pantalon descendant à mi-cuisse, les tee-shirts surdimensionnés ni le regard blasé de la majorité des MC.

Le renouveau du rap antananarivien est en train de virer à un style plus réfléchi. Par rapport aux textes, ces trois chanteurs n'ont plus rien à apprendre de leurs aînés. Maniant les mots et les rimes comme personne, ces jeunes rappeurs n'hésitent pas à poster leur prouesse sur les réseaux sociaux. C'est l'autre facette de cette génération, leur succès se fabrique largement sur Internet. Il ne faut pas penser qu'Epistolier et sa clique soient des débutants. Epistolier a déjà remporté le concours « End of the Weak » et a participé au championnat du monde. Ramjasy multiplie les titres et les collaborations avec d'autres chanteurs. Il a, par exemple, déjà sorti un morceau intitulé « Tanora Ho an'Dago » en featuring avec Garcia. Eklyps a aussi fait ses preuves avec quelques prestations dans les lieux festifs réputés de la capitale.