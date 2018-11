Madagascar: Coopération - Appui de l'Allemagne pour la décentralisation

La ministre des Finances et du Budget Vonintsalama Andriambololona a signé l'accord au nom de l'Etat malgache.

La décentralisation effective figure parmi les facteurs déterminants pour le développement local.

La coopération germano-malgache est au beau fixe. La preuve, le gouvernement allemand continue d'appuyer Madagascar. C'était encore le cas mercredi dernier avec la signature d'une convention de financement de la deuxième phase du Programme de Développement Inclusif et de Décentralisation (PDCID 2) entre l'Allemagne et Madagascar.

Tripartite

D'un montant de 17,430 millions d'euros, le PDCID 2 est un contrat tripartite entre la banque allemande de développement, Kfw d'une part et le gouvernement malgache et le Fonds de Développement Local (FDL) de l'autre. Un montant de 16,6 millions d'euros sera alloué par le gouvernement allemand sous forme de dons, tandis que l'Etat malgache contribuera à la réalisation du programme en débloquant une contrepartie de 830.000 euros. Et ce, à travers la prise en charge des impôts et taxes dans le cadre de l'exécution du projet ainsi qu'à la mise à disposition du personnel et des locaux qui serviront de bureau pour le siège.

Gouvernance locale

Parmi les objectifs du projet figurent l'amélioration de l'accès de la population aux infrastructures et services de base et le renforcement de la capacité des communes en termes de gouvernance locale. Dans sa première composante, le projet permettra la construction et la réhabilitation d'infrastructures socioéconomiques de base, telles que les écoles, les pistes rurales, les marchés et les bâtiments administratifs. La seconde phase est destinée au renforcement des capacités des agents communaux. « La partie malgache prendra en charge sa contribution » a déclaré la ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona qui a représenté le gouvernement malgache lors de la signature de cette convention. La partie allemande a été représentée par son Ambassadeur Harald Gehrig et le Chef de division Gouvernance de l'Afrique de Kfw, Cornelia Tittman.