Madagascar: INSCAE - Action sociale du groupe « Fanomezantsoa »

La matinée du vendredi 02 novembre 2018, le groupe d'étudiants de l'INSCAE nommé « Fanomezantsoa » a réalisé un projet social au sein de l' « Akany Fialofana » Isotry.

Cet « Akany », placé sous tutelle du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, accueille des familles sans abris. L'objectif du groupe « Fanomezantsoa » est de contribuer au développement de l'éducation des enfants défavorisés ainsi que les conditions de vie des familles hébergées par le centre.

Pour ce faire, des actions ont été menées suivant trois axes : embellissement et remise en état de la salle de classe, don de nouveaux matériels pédagogiques et outils sanitaires et séance de sensibilisation en matière d'hygiène et de santé. Ces étudiants ont été épaulés par le ministère de tutelle de l' « Akany Fialofana », des sponsors et des personnes de bonne volonté, entre autres un médecin, l'entreprise « Techni Service » Itaosy, l'école « Au Petit Monde » Ambohijatovo, la société ETANCO Sabotsy Namehana, auxquels ils présentent leurs remerciements. Des actions pareilles méritent réflexion et encouragement.