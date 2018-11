Cote d'Ivoire: Financement des entreprises - Mike Coffi propose le marché boursier comme alternative aux PME

La 19e édition de Business Connexion s'est tenue, le 26 octobre, à l'hôtel Azalaï de Marcory, autour du thème : « Marché financier : pour une épargne dynamique et une source de financement des entreprises ».

Pour cette édition de ce rendez-vous périodique d'affaires et de networking et qui a enregistré plusieurs dizaines de participants, c'est Mike Coffi, le directeur général d'Ecobank Asset Management, qui a été choisi comme conférencier par les organisateurs.

Trié sur le volet, le conférencier a partagé sa large expérience sur le financement des Pme par des moyens autres que les modèles classiques à savoir les banques et autres établissements financiers.

Mike Coffi a, en effet, invité les chefs d'entreprises à se tourner vers le marché boursier qui, à l'en croire, se présente aujourd'hui comme une véritable alternative à la problématique du financement des Pme. Surtout que les critères pour se faire coter à la Bourse régionale de la valeur immobilière (Brvm) ont été allégés depuis quelque temps.

« Avec un capital de 10 millions aujourd'hui, on peut accéder à la Brvm », a-t-il indiqué, tout en rappelant les étapes et conditions dans cette démarche. « Lorsque l'entreprise a accédé à la Brvm, elle peut alors engager des démarches pour lever des fonds.

Les emprunts obligataires sont en effet très bénéfiques aux entreprises en ce sens que les coûts que cela génère sont relativement bas par rapport aux crédits bancaires et ont une durée de maturité plus longue. Il ne faut donc pas avoir peur d'accéder à la Brvm et céder une part de son capital », a lancé Mike Coffi à l'assistance.

Promu par Aristide Dago, directeur général du cabinet Pca Consulting, Business Connexion, faut-il le rappeler, est un évènement d'affaires et de networking qui réunit périodiquement autour de thématiques d'actualité et socio-économiques des dirigeants d'entreprises, des candidats à l'entrepreneuriat et des décideurs des secteurs public et privé.