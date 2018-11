Cote d'Ivoire: Gestion des parcs et réserves - Le Comité de gestion local du parc du Mont Sangbe classé 3e

Se félicitant de ce résultant plus que satisfaisant, à ses yeux, le président du CGL et préfet de Biankouma, N'Dri N'Guessan a engagé les membres à faire mieux.

Le directeur de la Zone Ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), lieutenant-colonel Zannou Moïse, a, pour sa part, indiqué que des difficultés demeurent dans la surveillance du parc. Il s'agit, selon lui, de la dégradation des voies d'accès et internes.

Pour le lieutenant Sinayoko Yaya, chargé des projets, au total 25 activités génératrices de revenus et autres sont financés dans les villages autour du parc dans les domaines de l'élevage, de la production végétale et de l'équipement.

Le retour progressif de la faune et la restauration du parc, selon Kouadio Parfait, conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, est à mettre au compte du projet CORENA (conservation des ressources naturelles) financé par le Cdd." Ce projet a permis de réhabiliter plusieurs infrastructures et de financer plusieurs projets dans les villages riverains du parc", a-t-il souligné.

Selon lui, ces indices d'agression qui sont essentiellement des indices de chasse et de pêche sont à mettre à l'actif des populations riveraines:" Comme preuves, nous avons des douilles et des pistes de braconniers", a-t-il relevé.

Les efforts du Comité de gestion local du parc du Mont Sangbe (CGL), à Biankouma, ne sont pas passés inaperçus. Il a été classé 3e meilleur Cgl des parcs et réserves de Côte d'Ivoire derrière ceux de Taï et Comoé.

