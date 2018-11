Cote d'Ivoire: Programme « Communau'Terre »/Gisèle Dutheuil - "Les villageois peuvent aider le gouvernement à la certification foncière"

« Sachant que l'Agence Foncière Rurale est en train de revoir toutes les procédures et le coût de la certification foncière, le contexte plus accessible pourrait aider à décider tous ces propriétaires coutumiers à engager la procédure.

L'enquête note que 96 % des personnes sont satisfaites des délimitations réalisées dans le cadre du programme et 99% pensent que la délimitation du village est importante pour réduire les conflits entre villages et qu'il est important de délimiter les terres familiales.

Pour connaitre l'impact du programme dans ces quatre villages pilotes, une une enquête a été réalisée sur un échantillon de 330 individus, hommes et femmes, autochtones (56%) et étrangers au village (44%).

Le programme « Communau'Terre » a indiqué M. Koffi a été mené dans quatre villages dans la zone de Guiglo (Yaoudé, Goaya1) et deux autres dans la région de Sinfra (Barata et Manoufla S).

Ce programme, a souligné Mme Dutheuil, vise à établir le registre communautaire ou encore une carte du village sur laquelle sont enregistrés les droits fonciers des villageois, à savoir les droits de propriété coutumière et contrats d'usage. Et d'ajouter que cet outil a pour but de clarifier les droits de chacun et de réduire ainsi les conflits.

