Cote d'Ivoire: Concert reggae - Malayky en attraction, le 8 novembre 2018, au Parker Place

C'est le souffle nouveau du reggae ivoirien. Awards aux Victoires du reggae en France en 2017, Malayky, de son vrai nom Soumahoro Mamadou, auteur en 2016 d'un premier album - Radykal Roots, sacré meilleur album africain à la suite de Alpha Blondy et Tiken, sera le 8 novembre 2018 en tête d'affiche du premier concert du mois au Parker Place.

Avec une note particulière, Malayky à qui les fans ont attribué depuis "Radykal Roots" le titre de "Griot du reggae" offrira (au prix du ticket) aux spectateurs du 8 novembre un CD de 18 titres en plus d'un DVD comprenant cinq vidéos de son répertoire.

Cette offre inclue son récent single "I Hear His Whisper" ou "J'entends son souffle (sa présence)" qui n'est pas distribué en Côte d'Ivoire et dont les critiques lui reconnaissent une profondeur lyrique spirituelle, une structure musicale qui détonne sur une voix chatoyante du chanteur.

"I Hear His Whisper", ce poème écrit par l'Américaine Cindy Clark, extrait de son oeuvre éditée en 2018 " Poetry of divine Faith", et proposé à Malayky, un reggaemaker (elle écrit généralement des tex textes pour chanteurs RnB, Jazz) est une première.

Mais, un coup d'essai réussit car ledit single dont la direction artistique est assurée par le musicien Georges Kouakou est le fruit une collaboration internationale (Côte d'Ivoire, Nigeria, États-Unis, Jamaïque avec Carlton Barrett Junior, à la batterie).

Quelques mois après la sortie en avril 2018 de ce single, le saxophoniste Jason Weber, un vétéran du style Jazz Smooth dans l'Est Californien (États-Unis) séduit par les notes, la composition et le chant, reprend le titre dans sa version instrumentale. Séduit, il rajoute à "I Hear His Whisper" quatre titres qu'il extrait de Radykal Roots.

Seront donc compris sur le CD de 18 titres qu'offre Malayky à son public, les reprises de Jason Weber. Un cadeau de fin d'année avant date !

"C'est pour moi et ma structure de production une manière de remercier tous ces fans qui ont adopté Malayky depuis ses débuts", souligne le chanteur qui sera accompagné par Radykal Roots Band, son orchestre.